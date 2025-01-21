https://sarabic.ae/20250121/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-فرض-تعرفات-جمركية-على-دول-بريكس---1097000182.html

لافروف يعلق على تصريحات ترامب حول فرض تعرفات جمركية على دول "بريكس"

لافروف يعلق على تصريحات ترامب حول فرض تعرفات جمركية على دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول فرض رسوم جمركية على دول مجموعة "بريكس" والانسحاب من عدد من... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T11:42+0000

2025-01-21T11:42+0000

2025-01-21T11:42+0000

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان: "هذا مؤشر واضح على الأساليب التي سيستخدمها الرئيس ترامب وإدارته لتعزيز مصالح الولايات المتحدة على الساحة العالمية".وأكد لافروف أن "هذه المصلحة تكمن في أن نكون دائما أقوى من أي منافس".وفي السياق ذاته، قال لافروف عن إمكانية إجراء اتصالات بين بوتين وترامب: "أما فيما يتعلق بالاتصالات، فقد أجاب كل من الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بالإيجاب عن سؤال ما إذا كان مستعدًا للاتصالات، ثم قال الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) إنه ينوي "الاتصال بالرئيس الروسي في المستقبل القريب، وبالتالي فإن الإجابة معروفة منذ فترة طويلة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس"، ووقّع الرئيس الأمريكي أيضا مرسومين بشأن انسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.لماذا ضحكت هيلاري كلينتون بشدة على كلام ترامب... فيديو أثار جدلالافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو

https://sarabic.ae/20250121/تصويت-برأيك-هل-يستطيع-ترامب-السيطرة-على-قناة-بنما-وجزيرة-غرينلاند؟-1096993924.html

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