https://sarabic.ae/20250121/لافروف-ونظيره-الأرميني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-في-موسكو-1096998102.html

لافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو

لافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو

سبوتنيك عربي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T10:34+0000

2025-01-21T10:34+0000

2025-01-21T11:28+0000

روسيا

أرمينيا

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وشدد لافروف، على أن روسيا ملتزمة بجميع الاتفاقات مع أرمينيا، بما في ذلك الاتفاقات في المجال العسكري.وقال لافروف: "من جانبنا، أكدنا التزامنا بكل مجموعة الاتفاقات مع يريفان، بما في ذلك في المجال العسكري-السياسي، (الاتفاقات) التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها على المستوى الثنائي في إطار تحالفات التكامل المشتركة لدينا".وأكد لافروف أن روسيا مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، على جميع مسارات تطوير الاتفاقيات الثلاثية لأعوام 2020-2022.وقال لافروف: "مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، على كافة المسارات، بما في ذلك المساعدة في تطوير أحكام معاهدة السلام، وترسيم الحدود، رفع الحظر عن وسائل النقل والاتصالات، وبالطبع القضايا الإنسانية".وأكد لافروف أن "روسيا تظل شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأرمينيا والشركات الروسية هي الرائدة هناك".وقال ميرزويان: "أود أن أشير بارتياح إلى وجود ديناميكية إيجابية في تطوير الحوار الأرميني الروسي، في المسار الإنساني، حيث تُعقد لقاءات العلماء والشخصيات الثقافية بشكل منتظم".يذكر أنه للمرة الأولى، تجري المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأرمينيا في القاعة البيضاء الكبرى التي تم ترميمها مؤخرا في مقر الوزارة في موسكو.كما وصف وزير الخارجية الأرميني زيارته لروسيا بأنها فرصة جيدة لمناقشة التعاون الثنائي.وقال ميرزويان: "أعتقد أن زيارتي ذات أهمية كبيرة، فيما يتعلق بديناميكيات تطوير علاقاتنا الثنائية، أذكر أن آخر مرة التقينا فيها بهذا الشكل كانت في تموز/يوليو 2023، وأعتقد أن هذه الزيارة هي فرصة جيدة لبحث مسائل التعاون الثنائي، فضلا عن إجراء تبادل تفصيلي للآراء حول عدد من المسائل الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي... وأود أن أشير إلى اهتمام جمهورية أرمينيا بمواصلة حوار سياسي فعال يهدف إلى مناقشة المسائل التي تؤثر على علاقاتنا الثنائية والوضع الإقليمي بشكل عام".وأضاف الوزير الأرميني: "نأمل أن يأخذ الجانب الروسي في الاعتبار لاحقاً أيضاً، جميع جوانب ما يحدث، وأن يتجنب التفسيرات الأحادية الجانب، والتي شهدناها للأسف مؤخرًا، في الأيام الأخيرة. وآمل أن يساهم لقاؤنا اليوم في التفاهم المتبادل".وتجري المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأرمينيا في موسكو، حيث يتبادل الوزيران وجهات النظر حول النطاق الكامل للعلاقات الثنائية والتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمات تكاملية أخرى في الفضاء الأوراسي والمسائل الملحة على جدول الأعمال العالمي.لافروف يعلق على احتمال لقاء بين بوتين وترامبقبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو

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لافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو سبوتنيك عربي لافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في موسكو 2025-01-21T10:34+0000 true PT27M07S

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