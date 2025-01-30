https://sarabic.ae/20250130/إعلام-ديون-أوكرانيا-للبنك-الدولي-ترتفع-بنسبة-65-1097325455.html
إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%
إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن ديون أوكرانيا للبنك الدولي ارتفعت بنسبة 65% في عام 2024 وبلغت 22 مليار دولار. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:24+0000
2025-01-30T19:24+0000
2025-01-30T19:24+0000
اقتصاد
العالم
صندوق النقد الدولي
وكالة "روسيا سيغودنيا"
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن عن بيانات وزارة المالية الأوكرانية: "في عام 2024، ارتفع دين أوكرانيا لمجموعة البنك الدولي بنسبة 65%، إلى 22.6 مليار دولار".في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا يتوقع زيادة حادة في الدين العام لأوكرانيا، نحو 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
https://sarabic.ae/20250130/خبراء-فرنسيون-يعتبرون-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-أمرا-مستحيلا-1097301990.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%
أفادت وسائل إعلام غربية بأن ديون أوكرانيا للبنك الدولي ارتفعت بنسبة 65% في عام 2024 وبلغت 22 مليار دولار.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن عن بيانات وزارة المالية الأوكرانية: "في عام 2024، ارتفع دين أوكرانيا لمجموعة البنك الدولي بنسبة 65%، إلى 22.6 مليار دولار".
وذكرت تلك الوسائل أن البنك الدولي أصبح ثاني أكبر دائن أجنبي لأوكرانيا، فيما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الدين العام لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024 سيصل إلى 7 تريليون هريفنيا (165.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا يتوقع زيادة حادة في الدين العام لأوكرانيا، نحو 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.