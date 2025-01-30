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https://sarabic.ae/20250130/إعلام-ديون-أوكرانيا-للبنك-الدولي-ترتفع-بنسبة-65-1097325455.html
إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%
إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن ديون أوكرانيا للبنك الدولي ارتفعت بنسبة 65% في عام 2024 وبلغت 22 مليار دولار. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
العالم
صندوق النقد الدولي
وكالة "روسيا سيغودنيا"
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن عن بيانات وزارة المالية الأوكرانية: "في عام 2024، ارتفع دين أوكرانيا لمجموعة البنك الدولي بنسبة 65%، إلى 22.6 مليار دولار".في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا يتوقع زيادة حادة في الدين العام لأوكرانيا، نحو 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
https://sarabic.ae/20250130/خبراء-فرنسيون-يعتبرون-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-أمرا-مستحيلا-1097301990.html
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اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا

إعلام: ديون أوكرانيا للبنك الدولي ترتفع بنسبة 65%

19:24 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن ديون أوكرانيا للبنك الدولي ارتفعت بنسبة 65% في عام 2024 وبلغت 22 مليار دولار.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن عن بيانات وزارة المالية الأوكرانية: "في عام 2024، ارتفع دين أوكرانيا لمجموعة البنك الدولي بنسبة 65%، إلى 22.6 مليار دولار".

وذكرت تلك الوسائل أن البنك الدولي أصبح ثاني أكبر دائن أجنبي لأوكرانيا، فيما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول.

علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
08:58 GMT

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الدين العام لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024 سيصل إلى 7 تريليون هريفنيا (165.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا يتوقع زيادة حادة في الدين العام لأوكرانيا، نحو 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
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