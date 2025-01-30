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الجزائر... إحالة وزير سابق للمحاكمة
الجزائر... إحالة وزير سابق للمحاكمة
سبوتنيك عربي
قررت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر تأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد بإحالة الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T11:55+0000
2025-01-30T11:55+0000
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وذكرت صحيفة النهار، أمس الأربعاء، أن خمري وآخرين متابعون بتهم ثقيلة خاصة بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب الجزائري. وتبديد حوالي 6.2 مليار دينار (الدولار= 135 دينار) في التسلية والترفيه.وقررت غرفة الاتهام إحالة ملف عبد القادر خمري إلى المحاكمة، حيث مسؤولون أخرون، منهم 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية الترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، وربما يزيد عددهم عن 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت من تلك المشاريع بطرق مشبوهة.ووجهت المحكمة عدة تهم للمتهمين، منها "إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص".في وقت تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق خمري، ووجهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة الجزائرية للاستفادة من امتيازات غير مبررة.وأوضحت الصحيفة أن "تم إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة، والاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم بهدف وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الجزائر.وكشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب سواء للتزحلق أو المسابح. التزحلق على الجليد، أو الألعاب المائية، وألعاب السيارات الخاصة بالأطفال.
https://sarabic.ae/20221229/محكمة-جزائرية-تأمر-بإيداع-مدير-إذاعة-راديو-إم-الحبس-المؤقت-1071744660.html
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العالم العربي, الأخبار, الجزائر
العالم العربي, الأخبار, الجزائر

الجزائر... إحالة وزير سابق للمحاكمة

11:55 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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قررت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر تأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد بإحالة الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
وذكرت صحيفة النهار، أمس الأربعاء، أن خمري وآخرين متابعون بتهم ثقيلة خاصة بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب الجزائري. وتبديد حوالي 6.2 مليار دينار (الدولار= 135 دينار) في التسلية والترفيه.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
محكمة جزائرية تأمر بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم" الحبس المؤقت
29 ديسمبر 2022, 16:39 GMT
وقررت غرفة الاتهام إحالة ملف عبد القادر خمري إلى المحاكمة، حيث مسؤولون أخرون، منهم 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية الترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، وربما يزيد عددهم عن 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت من تلك المشاريع بطرق مشبوهة.
ووجهت المحكمة عدة تهم للمتهمين، منها "إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص".
في وقت تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق خمري، ووجهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة الجزائرية للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وأوضحت الصحيفة أن "تم إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة، والاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم بهدف وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الجزائر.
وكشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب سواء للتزحلق أو المسابح. التزحلق على الجليد، أو الألعاب المائية، وألعاب السيارات الخاصة بالأطفال.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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