الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250130/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينة-جديدة-شمال-كردفان-1097311733.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر عسكرية مقربة من الجيش السوداني، اليوم الخميس، السيطرة على منطقة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط البلاد. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T12:56+0000
2025-01-30T12:56+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg
ونشر موقع "الراكوبة"، مساء اليوم الخميس، نقلا عن حسابات موالية للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مدخل مدينة أم روابة الواقعة ضمن نطاق ولاية شمال كردفان السودانية، يؤكد فيه الجنود سيطرتهم على المدينة.وتداول مقطع الفيديو إرسال تهنئة من مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، للقوات العسكرية التي دخلت إلى أم روابة.ومع السيطرة على أم روابة، تكون القوات المسلحة السودانية قد اقتربت من فك الحصار عن مدينة الأبيض، في وقت تحاصر فيه قوات الدعم السريع المدينة من جميع الاتجاهات.ونقل موقع "الراكوبة"، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق"، مضيفا في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
https://sarabic.ae/20250129/السودان-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-أحد-أبرز-قادتها-الميدانيين-1097284970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75b356b1c73a981bbbb09df0fea5898f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان

12:56 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلنت مصادر عسكرية مقربة من الجيش السوداني، اليوم الخميس، السيطرة على منطقة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط البلاد.
ونشر موقع "الراكوبة"، مساء اليوم الخميس، نقلا عن حسابات موالية للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مدخل مدينة أم روابة الواقعة ضمن نطاق ولاية شمال كردفان السودانية، يؤكد فيه الجنود سيطرتهم على المدينة.
وتداول مقطع الفيديو إرسال تهنئة من مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، للقوات العسكرية التي دخلت إلى أم روابة.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
السودان... "الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها الميدانيين
أمس, 15:01 GMT
ومع السيطرة على أم روابة، تكون القوات المسلحة السودانية قد اقتربت من فك الحصار عن مدينة الأبيض، في وقت تحاصر فيه قوات الدعم السريع المدينة من جميع الاتجاهات.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد عناصر من الجيش السوداني بتمكنهم من استعادة منزل الفريق أول ياسر العطا، مساعد قائد الجيش من قبضة قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "الراكوبة"، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق"، مضيفا في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала