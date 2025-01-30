https://sarabic.ae/20250130/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينة-جديدة-شمال-كردفان-1097311733.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر عسكرية مقربة من الجيش السوداني، اليوم الخميس، السيطرة على منطقة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط البلاد. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T12:56+0000
2025-01-30T12:56+0000
2025-01-30T12:56+0000
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ونشر موقع "الراكوبة"، مساء اليوم الخميس، نقلا عن حسابات موالية للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مدخل مدينة أم روابة الواقعة ضمن نطاق ولاية شمال كردفان السودانية، يؤكد فيه الجنود سيطرتهم على المدينة.وتداول مقطع الفيديو إرسال تهنئة من مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، للقوات العسكرية التي دخلت إلى أم روابة.ومع السيطرة على أم روابة، تكون القوات المسلحة السودانية قد اقتربت من فك الحصار عن مدينة الأبيض، في وقت تحاصر فيه قوات الدعم السريع المدينة من جميع الاتجاهات.ونقل موقع "الراكوبة"، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق"، مضيفا في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
https://sarabic.ae/20250129/السودان-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-أحد-أبرز-قادتها-الميدانيين-1097284970.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة جديدة شمال كردفان
أعلنت مصادر عسكرية مقربة من الجيش السوداني، اليوم الخميس، السيطرة على منطقة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط البلاد.
ونشر موقع
"الراكوبة"، مساء اليوم الخميس، نقلا عن حسابات موالية للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مدخل مدينة أم روابة الواقعة ضمن نطاق ولاية شمال كردفان السودانية، يؤكد فيه الجنود سيطرتهم على المدينة.
وتداول مقطع الفيديو إرسال تهنئة من مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا
، للقوات العسكرية التي دخلت إلى أم روابة.
ومع السيطرة على أم روابة، تكون القوات المسلحة السودانية قد اقتربت من فك الحصار عن مدينة الأبيض، في وقت تحاصر فيه قوات الدعم السريع المدينة من جميع الاتجاهات.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد عناصر من الجيش السوداني بتمكنهم من استعادة منزل الفريق أول ياسر العطا، مساعد قائد الجيش من قبضة قوات الدعم السريع.
ونقل موقع
"الراكوبة"، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق"، مضيفا في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات
البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.