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الجيش السوداني يستعيد منزل مساعد البرهان من قبضة قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يستعيد منزل مساعد البرهان من قبضة قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

أفاد عناصر من الجيش السوداني بتمكنهم من استعادة منزل الفريق أول ياسر العطا، مساعد قائد الجيش من قبضة قوات الدعم السريع. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T06:40+0000

2025-01-30T06:40+0000

2025-01-30T06:40+0000

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ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق".وأضاف عبد الله، في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع عن مقتل أحد قادتها الميدانيين، الذي يعرف باسم رحمة الله المهدي، ويشتهر بلقب "جلحة".وأفاد موقع "الراكوبة" السوداني، بأن "عمر جبريل، أحد قادة الدعم السريع والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، نعى القائد جلحة عبر صفحته على منصة "إكس"، مشيراً إلى أنه "قُتل خلال معارك في الخرطوم"، ووصفه بأنه ترك "سيرة ناصعة من البسالة والإقدام".ويُعتبر "جلحة" من أبرز قادة قوات الدعم السريع، حيث كان يتحرك بقواته بين محاور مختلفة تشمل الخرطوم والجزيرة وكردفان، كما كان نشطاً بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.وشارك "جلحة" في القتال بليبيا، إلى جانب قوات خليفة حفتر، قبل أن يعود بعد أشهر لينضم إلى قوات الدعم السريع، التي بدأت حربها مع الجيش، في 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار