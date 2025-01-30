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https://sarabic.ae/20250130/الجيش-السوداني-يستعيد-منزل-مساعد-البرهان-من-قبضة-قوات-الدعم-السريع-1097298922.html
الجيش السوداني يستعيد منزل مساعد البرهان من قبضة قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يستعيد منزل مساعد البرهان من قبضة قوات الدعم السريع
سبوتنيك عربي
أفاد عناصر من الجيش السوداني بتمكنهم من استعادة منزل الفريق أول ياسر العطا، مساعد قائد الجيش من قبضة قوات الدعم السريع. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T06:40+0000
2025-01-30T06:40+0000
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق".وأضاف عبد الله، في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع عن مقتل أحد قادتها الميدانيين، الذي يعرف باسم رحمة الله المهدي، ويشتهر بلقب "جلحة".وأفاد موقع "الراكوبة" السوداني، بأن "عمر جبريل، أحد قادة الدعم السريع والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، نعى القائد جلحة عبر صفحته على منصة "إكس"، مشيراً إلى أنه "قُتل خلال معارك في الخرطوم"، ووصفه بأنه ترك "سيرة ناصعة من البسالة والإقدام".ويُعتبر "جلحة" من أبرز قادة قوات الدعم السريع، حيث كان يتحرك بقواته بين محاور مختلفة تشمل الخرطوم والجزيرة وكردفان، كما كان نشطاً بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.وشارك "جلحة" في القتال بليبيا، إلى جانب قوات خليفة حفتر، قبل أن يعود بعد أشهر لينضم إلى قوات الدعم السريع، التي بدأت حربها مع الجيش، في 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يستعيد منزل مساعد البرهان من قبضة قوات الدعم السريع

06:40 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أفاد عناصر من الجيش السوداني بتمكنهم من استعادة منزل الفريق أول ياسر العطا، مساعد قائد الجيش من قبضة قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، أنه "فضلا عن استعادة منزل العطا، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة على معظم أحياء الخرطوم بحري عدا جيوب محدودة ببعض المناطق".
وأضاف عبد الله، في تعميم صحفي، أن القوات المسلحة والقوات المساندة "حررت مسشتفى البراحة ومجمع أبراج الشرطة بشارع المعونة ومعسكر شمبات حتى بنايات الديار القطرية ومدخل كوبري المك نمر".
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أمس, 10:47 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع عن مقتل أحد قادتها الميدانيين، الذي يعرف باسم رحمة الله المهدي، ويشتهر بلقب "جلحة".
وأفاد موقع "الراكوبة" السوداني، بأن "عمر جبريل، أحد قادة الدعم السريع والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، نعى القائد جلحة عبر صفحته على منصة "إكس"، مشيراً إلى أنه "قُتل خلال معارك في الخرطوم"، ووصفه بأنه ترك "سيرة ناصعة من البسالة والإقدام".
ويُعتبر "جلحة" من أبرز قادة قوات الدعم السريع، حيث كان يتحرك بقواته بين محاور مختلفة تشمل الخرطوم والجزيرة وكردفان، كما كان نشطاً بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وشارك "جلحة" في القتال بليبيا، إلى جانب قوات خليفة حفتر، قبل أن يعود بعد أشهر لينضم إلى قوات الدعم السريع، التي بدأت حربها مع الجيش، في 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
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