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تدهور غير مسبوق في العلاقات.. ماذا يحدث بين دولتي السودان؟
تدهور غير مسبوق في العلاقات.. ماذا يحدث بين دولتي السودان؟
سبوتنيك عربي
تشهد العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان تدهورا غير مسبوق في ظل تداعيات الحرب التي تشهدها السودان. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T17:45+0000
2025-01-24T17:45+0000
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ونقلت صحيفة "السوداني" بيانا لوزارة الخارجية السودانية، استنكرت فيه تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان، التي أدلى بها في نيويورك، حيث طالب بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، واعتبرتها خطوة غير مبررة.وأوضحت الخارجية السودانية إن وزير خارجية جنوب السودان يعلم أنه على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان، حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب، راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء.واتهمت الخارجية السودانية أن هذه الحملات الانتقامية جاءت بتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.وتابعت الخارجية السودانية فى تعميم لها: “إنّ الحكومة السودانية ظلّـت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان، ومن تحرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين”.وتطرق البيان السوداني إلى أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ الإجراءات اللازمة حول مشاركة من وصفهم بـ"مرتزقة جنوبيين" في صفوف قوات الدعم السريع، مؤكدا أن هذه المشاركة موثقة ومثبتة وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، "لكنها لم تعمل على وقف تجنيدهم وإرسالهم للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للدعم، منها نقل وعلاج أفراد الدعم السريع في مستشفيات دولة جنوب السودان"، وفق البيان.وتوعدت الخارجية بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمعاهدات الدولية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق سفارتها في السودان.ونقل موقع "أخبار السودان"، عن الوزارة بيانا رسميا، دعت فيه المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة"، ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.وشهدت العاصمة جوبا احتجاجات وأعمال عنف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني السودانية، حيث خرج مواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل عدد من مواطني جنوب السودان هناك، بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
https://sarabic.ae/20250124/السودان-يرد-على-مزاعم-تعذيب-مواطنات-في-سجن-ليبي-1097117898.html
https://sarabic.ae/20250118/مفوض-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-يحذر-من-تصاعد-خطير-للنزاع-في-السودان-1096891331.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن

تدهور غير مسبوق في العلاقات.. ماذا يحدث بين دولتي السودان؟

17:45 GMT 24.01.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo
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تشهد العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان تدهورا غير مسبوق في ظل تداعيات الحرب التي تشهدها السودان.
ونقلت صحيفة "السوداني" بيانا لوزارة الخارجية السودانية، استنكرت فيه تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان، التي أدلى بها في نيويورك، حيث طالب بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، واعتبرتها خطوة غير مبررة.
وأوضحت الخارجية السودانية إن وزير خارجية جنوب السودان يعلم أنه على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان، حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب، راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
السودان يرد على مزاعم تعذيب مواطنات في سجن ليبي
14:46 GMT
واتهمت الخارجية السودانية أن هذه الحملات الانتقامية جاءت بتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.
وتابعت الخارجية السودانية فى تعميم لها: “إنّ الحكومة السودانية ظلّـت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان، ومن تحرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين”.
وتطرق البيان السوداني إلى أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ الإجراءات اللازمة حول مشاركة من وصفهم بـ"مرتزقة جنوبيين" في صفوف قوات الدعم السريع، مؤكدا أن هذه المشاركة موثقة ومثبتة وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، "لكنها لم تعمل على وقف تجنيدهم وإرسالهم للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للدعم، منها نقل وعلاج أفراد الدعم السريع في مستشفيات دولة جنوب السودان"، وفق البيان.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد خطير للنزاع في السودان
18 يناير, 01:31 GMT
وتوعدت الخارجية بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمعاهدات الدولية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق سفارتها في السودان.
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن الوزارة بيانا رسميا، دعت فيه المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة"، ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وشهدت العاصمة جوبا احتجاجات وأعمال عنف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني السودانية، حيث خرج مواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل عدد من مواطني جنوب السودان هناك، بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
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