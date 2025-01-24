https://sarabic.ae/20250124/تدهور-غير-مسبوق-في-العلاقات-ماذا-يحدث-بين-دولتي-السودان؟-1097121474.html

تدهور غير مسبوق في العلاقات.. ماذا يحدث بين دولتي السودان؟

تدهور غير مسبوق في العلاقات.. ماذا يحدث بين دولتي السودان؟

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان تدهورا غير مسبوق في ظل تداعيات الحرب التي تشهدها السودان. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T17:45+0000

2025-01-24T17:45+0000

2025-01-24T17:45+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

أخبار جنوب السودان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg

ونقلت صحيفة "السوداني" بيانا لوزارة الخارجية السودانية، استنكرت فيه تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان، التي أدلى بها في نيويورك، حيث طالب بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، واعتبرتها خطوة غير مبررة.وأوضحت الخارجية السودانية إن وزير خارجية جنوب السودان يعلم أنه على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان، حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب، راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء.واتهمت الخارجية السودانية أن هذه الحملات الانتقامية جاءت بتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.وتابعت الخارجية السودانية فى تعميم لها: “إنّ الحكومة السودانية ظلّـت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان، ومن تحرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين”.وتطرق البيان السوداني إلى أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ الإجراءات اللازمة حول مشاركة من وصفهم بـ"مرتزقة جنوبيين" في صفوف قوات الدعم السريع، مؤكدا أن هذه المشاركة موثقة ومثبتة وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، "لكنها لم تعمل على وقف تجنيدهم وإرسالهم للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للدعم، منها نقل وعلاج أفراد الدعم السريع في مستشفيات دولة جنوب السودان"، وفق البيان.وتوعدت الخارجية بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمعاهدات الدولية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق سفارتها في السودان.ونقل موقع "أخبار السودان"، عن الوزارة بيانا رسميا، دعت فيه المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة"، ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.وشهدت العاصمة جوبا احتجاجات وأعمال عنف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني السودانية، حيث خرج مواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل عدد من مواطني جنوب السودان هناك، بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

https://sarabic.ae/20250124/السودان-يرد-على-مزاعم-تعذيب-مواطنات-في-سجن-ليبي-1097117898.html

https://sarabic.ae/20250118/مفوض-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-يحذر-من-تصاعد-خطير-للنزاع-في-السودان-1096891331.html

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن