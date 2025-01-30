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ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية
ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه في مقتل مواطنين روس في تحطم طائرة فوق واشنطن. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T17:20+0000
2025-01-30T17:20+0000
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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد صدمت هذه الحادثة الكثير من الناس، بما في ذلك للأسف أشخاص من دول أخرى كانوا على متن الطائرة".وأكد ترامب عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.وقال: "للأسف، لا يوجد ناجون"، مضيفا أن سبب تحطم الطائرة في سماء واشنطن لا يزال مجهولا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز"Bombardier"، إثر اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي.وتحطمت طائرة الركاب، التي كانت تقوم برحلة داخلية، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب، قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب قرب واشنطن، كانت قد أقلعت من قاعدة تقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250130/اصطدام-طائرة-ركاب-أمريكية-يتسبب-بمقتل-العشرات-فيديو-1097297012.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية

17:20 GMT 30.01.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowskiتبحث وحدات الاستجابة للطوارئ في موقع تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية على نهر بوتوماك بعد حادث وقع الليلة الماضية أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني
تبحث وحدات الاستجابة للطوارئ في موقع تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية على نهر بوتوماك بعد حادث وقع الليلة الماضية أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه في مقتل مواطنين روس في تحطم طائرة فوق واشنطن.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد صدمت هذه الحادثة الكثير من الناس، بما في ذلك للأسف أشخاص من دول أخرى كانوا على متن الطائرة".

وتابع :"كان معنا على متن تلك الطائرة فريق روسي، أشخاص موهوبون للغاية، نحن آسفون للغاية جدا جدا جدا".

وأكد ترامب عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.
تصادم بين طائرتين أمريكيتين في واشنطن يوقع عددا من القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
تصادم بين طائرتين فوق أجواء واشنطن يتسبب بمقتل العشرات... فيديو
05:17 GMT
وقال: "للأسف، لا يوجد ناجون"، مضيفا أن سبب تحطم الطائرة في سماء واشنطن لا يزال مجهولا.

وتابع: "سنعرف كيف حدثت هذه الكارثة ونتأكد من عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز"Bombardier"، إثر اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي.
وتحطمت طائرة الركاب، التي كانت تقوم برحلة داخلية، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب، قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طاقم المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب فوق واشنطن كان يجب أن يغير مساره، والمأساة "كان من الممكن تجنبها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب قرب واشنطن، كانت قد أقلعت من قاعدة تقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأمريكية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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