https://sarabic.ae/20250130/ترامب-يعرب-عن-تعازيه-في-مقتل-مواطنين-روس-بحادث-تحطم-الطائرة-الأمريكية-1097323190.html

ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية

ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه في مقتل مواطنين روس في تحطم طائرة فوق واشنطن. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T17:20+0000

2025-01-30T17:20+0000

2025-01-30T17:20+0000

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد صدمت هذه الحادثة الكثير من الناس، بما في ذلك للأسف أشخاص من دول أخرى كانوا على متن الطائرة".وأكد ترامب عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.وقال: "للأسف، لا يوجد ناجون"، مضيفا أن سبب تحطم الطائرة في سماء واشنطن لا يزال مجهولا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز"Bombardier"، إثر اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي.وتحطمت طائرة الركاب، التي كانت تقوم برحلة داخلية، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب، قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب قرب واشنطن، كانت قد أقلعت من قاعدة تقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250130/اصطدام-طائرة-ركاب-أمريكية-يتسبب-بمقتل-العشرات-فيديو-1097297012.html

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