https://sarabic.ae/20250130/ترامب-يوقع-أول-قانون-بعد-تنصيبه-لولاية-ثانية-بشأن-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097294743.html
ترامب يوقع أول قانون بعد تنصيبه لولاية ثانية بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ترامب يوقع أول قانون بعد تنصيبه لولاية ثانية بشأن المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أول قانون بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 كانون الثاني /يناير الجاري. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T01:51+0000
2025-01-30T01:51+0000
2025-01-30T01:51+0000
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وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن "القانون الجديد، يلزم سلطات إنفاذ القانون بحبس المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.وقال ترامب، أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، إن "هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة أو السطو أو سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة".وأشار ترامب، إلى أن القانون يحمل اسم ليكن رايلي، الطالبة الأمريكية التي قتلت في عام 2024 على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل.يأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب، مؤخرا، عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، الأسبوع الماضي، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.
https://sarabic.ae/20250127/البيت-الأبيض-يعلن-موافقة-كولومبيا-على-ترحيل-المهاجرين-غير-النظاميين-من-الولايات-المتحدة--1097187856.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب يوقع أول قانون بعد تنصيبه لولاية ثانية بشأن المهاجرين غير الشرعيين
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أول قانون بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 كانون الثاني /يناير الجاري.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن "القانون الجديد، يلزم سلطات إنفاذ القانون بحبس المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.
وقال ترامب، أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، إن "هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة أو السطو أو سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة".
وأشار ترامب، إلى أن القانون يحمل اسم ليكن رايلي، الطالبة الأمريكية التي قتلت في عام 2024 على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل.
يأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب، مؤخرا، عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، الأسبوع الماضي، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.
ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي
" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.