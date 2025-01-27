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البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة
البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة الكولومبية على شروط الرئيس الأمرؤكي دونالد ترامب وقبلت رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T03:52+0000
2025-01-27T03:51+0000
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سبوتنيك. وأضاف البيت الأبيض في بيان، أصدره اليوم الإثنين، أن عقوبات التأشيرات وعمليات التفتيش المشددة على كولومبيا ستظل سارية المفعول حتى عودة أول طائرة تحمل المرحلين.وأضاف البيان الأمريكي أنه "بناءً على هذا الاتفاق، ستُحفظ التعريفات والعقوبات المقررة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية كاحتياط ولن تُوقع، إلا إذا فشلت كولومبيا في الوفاء بهذا الاتفاق، وستظل عقوبات التأشيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية، وكذلك عمليات التفتيش المعززة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود، سارية المفعول حتى يتم بنجاح إعادة أول دفعة من المرحّلين الكولومبيين".يشار إلى أن حربا اقتصادية كانت قد نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات ورسوم جمركية عليها بنسبة 25% بسبب أزمة رحلات المهاجرين.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات من الولايات المتحدة، وهو ما يعد تحولاً في أجندة التجارة في البلاد وقد يكون له تأثير واسع النطاق على علاقاتها الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها.جاء ذلك بعدما أصبحت كولومبيا أول دولة ترفض رحلات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة، وخصصت بدلا من ذلك طائرات لإعادة الكولومبيين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، مع رد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية وعقوبات كبيرة.بدأ الأزمة عندما أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن حكومته لن تقبل رحلتين جويتين للقوات الجوية الأمريكية تحملان مهاجرين كولومبيين مرحلين، واستند قرار بيترو إلى تقارير تفيد بأن المهاجرين يتعرضون لمعاملة سيئة، تتضمن تقييدهم بالأصفاد، مؤكدا أن المهاجرين يستحقون الكرامة ولا ينبغي ترحيلهم مثل المجرمين.وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال بيترو: "المهاجر ليس مجرمًا ويجب معاملته بكرامة". وأكد أيضًا أن كولومبيا ستقبل مواطنيها مرة أخرى، ولكن فقط من خلال الطائرات المدنية وليس الطائرات العسكرية.ردًا على ذلك، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات قاسية ضد كولومبيا، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات من كولومبيا، ومن المقرر أن تزيد إلى 50% في غضون أسبوع، تستهدف الرسوم الجمركية الصادرات الرئيسية لكولومبيا مثل القهوة والزهور والمنسوجات، والتي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250126/صحيفة-بريطانية-تكشف-عن-الموعد-المتوقع-لخطة-ترامب-لحل-الصراع-الأوكراني-1097183766.html
https://sarabic.ae/20240818/كولومبيا-توقف-تصدير-الفحم-إلى-إسرائيل-وتتهمها-باستخدامه-في-صنع-القنابل-1091871231.html
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البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة

03:52 GMT 27.01.2025
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة الكولومبية على شروط الرئيس الأمرؤكي دونالد ترامب وقبلت رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وأضاف البيت الأبيض في بيان، أصدره اليوم الإثنين، أن عقوبات التأشيرات وعمليات التفتيش المشددة على كولومبيا ستظل سارية المفعول حتى عودة أول طائرة تحمل المرحلين.
وأضاف البيان الأمريكي أنه "بناءً على هذا الاتفاق، ستُحفظ التعريفات والعقوبات المقررة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية كاحتياط ولن تُوقع، إلا إذا فشلت كولومبيا في الوفاء بهذا الاتفاق، وستظل عقوبات التأشيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية، وكذلك عمليات التفتيش المعززة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود، سارية المفعول حتى يتم بنجاح إعادة أول دفعة من المرحّلين الكولومبيين".
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أمس, 18:05 GMT
يشار إلى أن حربا اقتصادية كانت قد نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات ورسوم جمركية عليها بنسبة 25% بسبب أزمة رحلات المهاجرين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات من الولايات المتحدة، وهو ما يعد تحولاً في أجندة التجارة في البلاد وقد يكون له تأثير واسع النطاق على علاقاتها الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها.
جاء ذلك بعدما أصبحت كولومبيا أول دولة ترفض رحلات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة، وخصصت بدلا من ذلك طائرات لإعادة الكولومبيين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، مع رد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية وعقوبات كبيرة.
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بدأ الأزمة عندما أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن حكومته لن تقبل رحلتين جويتين للقوات الجوية الأمريكية تحملان مهاجرين كولومبيين مرحلين، واستند قرار بيترو إلى تقارير تفيد بأن المهاجرين يتعرضون لمعاملة سيئة، تتضمن تقييدهم بالأصفاد، مؤكدا أن المهاجرين يستحقون الكرامة ولا ينبغي ترحيلهم مثل المجرمين.
وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال بيترو: "المهاجر ليس مجرمًا ويجب معاملته بكرامة". وأكد أيضًا أن كولومبيا ستقبل مواطنيها مرة أخرى، ولكن فقط من خلال الطائرات المدنية وليس الطائرات العسكرية.
ردًا على ذلك، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات قاسية ضد كولومبيا، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات من كولومبيا، ومن المقرر أن تزيد إلى 50% في غضون أسبوع، تستهدف الرسوم الجمركية الصادرات الرئيسية لكولومبيا مثل القهوة والزهور والمنسوجات، والتي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
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