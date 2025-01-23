https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يعفو-عن-شرطيين-مدانين-بمقتل-شاب-أسود-1097067824.html

ترامب يعفو عن شرطيين مدانين بمقتل شاب ذي بشرة سمراء

ترامب يعفو عن شرطيين مدانين بمقتل شاب ذي بشرة سمراء

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عفواً عن ضابطي شرطة في واشنطن أدينا بقتل شاب ذي بشرة سمراء يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى كارون هيلتون براون عام... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T10:24+0000

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وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه في سبتمبر/ أيلول 2024، حكم على الشرطي تيرينس ساتون جونيور بالسجن لمدة 66 شهرًا، وعلى زميله أندرو زابافسكي بالسجن لمدة 48 شهرًا بتهمة "مطاردة غير مصرح بها للشرطة انتهت بتصادم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ما تسبب في وفاة كارون هيلتون براون، 20 عامًا، شمال غربي واشنطن العاصمة"، كما قالت وزارة العدل العام الماضي، فيما ظل الضابطان طليقين في انتظار نتائج استئنافهما.وقالت إدارة شرطة العاصمة إن ساتون، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، وزابافسكي، في منتصف الخمسينيات من عمره، "كانا في تعليق غير محدد المدة دون أجر، في انتظار عملية إدارتنا".وأدانت هيئة محلفين أمريكية فيدرالية بالإجماع سوتون في أواخر عام 2022، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والتآمر لعرقلة العدالة، كما أدانت نفس هيئة المحلفين زابافسكي بالتآمر لعرقلة العدالة.ووجدت هيئة المحلفين أن سوتون تسبب في وفاة هيلتون براون من خلال قيادة سيارة شرطة "بتجاهل واع" لخطر شديد بالوفاة أو إصابة جسدية خطيرة لهيلتون براون، وجدت أيضًا أن سوتون وزابافسكي تآمرا لإخفاء ملابسات الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة هيلتون براون عن المسؤولين.وقال محامي ساتون، كيلين دواير، في بيان إنه وموكله "واثقون من أن محكمة مقاطعة كولومبيا كانت ستلغي هذه الإدانة، لكننا سعداء لأن الرئيس ترامب أنهى هذه الملاحقة القضائية إلى الأبد"، فيما قالت والدة هيلتون براون، كارين هيلتون، قبل الإعلان إنها صُدمت وبكت عندما علمت بالعفو المحتمل.

https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html

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