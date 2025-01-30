https://sarabic.ae/20250130/تصويت-هل-تعتقد-أن-مقتل-سلوان-موميكا-مرتبط-بحرق-القرآن-1097318466.html
تصويت... هل تعتقد أن مقتل سلوان موميكا مرتبط بحرق القرآن؟
تصويت... هل تعتقد أن مقتل سلوان موميكا مرتبط بحرق القرآن؟
سبوتنيك عربي
أوردت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، نبأ اغتيال المدعو سلوان موميكا، حارق القرآن، داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على "تيك توك"، وذلك قبل... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T16:05+0000
2025-01-30T16:05+0000
2025-01-30T16:19+0000
العالم العربي
القرآن
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وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية أثناء ظهوره في بث مباشر على "تيك توك"، بعدما دخل شخص وكسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.برأيك هل تعتقد أن مقتل سلوان موميكا مرتبط بقضية حرقه للقرآن؟تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟ تصويت... هل تعتقد أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا سيؤدي إلى استقرار سياسي؟
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опросы, العالم العربي, القرآن
опросы, العالم العربي, القرآن
تصويت... هل تعتقد أن مقتل سلوان موميكا مرتبط بحرق القرآن؟
16:05 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 16:19 GMT 30.01.2025)
أوردت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، نبأ اغتيال المدعو سلوان موميكا، حارق القرآن، داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على "تيك توك"، وذلك قبل ساعات من محاكمته.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية أثناء ظهوره في بث مباشر على "تيك توك"، بعدما دخل شخص وكسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.
وتعليقا على الحادثة، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن إطلاق النار على (حارق القرآن) سلوان موميكا قبل ساعات من صدور الحكم في محاكمته بتهمة حرق القرآن ربما يكون مرتبطا بقوة أجنبية.
ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
برأيك هل تعتقد أن مقتل سلوان موميكا مرتبط بقضية حرقه للقرآن؟