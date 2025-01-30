خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250130/خبير-الإدارة-السورية-الجديدة-تتبع-براغماتية-سياسية-في-بناء-علاقاتها-مع-روسيا-والغرب-1097316174.html
خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب
خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "ما تم ملاحظته من بوادر ومؤشرات في الإدارة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى "خطاب النصر" الأخير، يشير... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T14:07+0000
2025-01-30T14:07+0000
حصري
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأضاف الدعجة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه المؤشرات تدل على استمرار العلاقة بين سوريا وروسيا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للروابط القوية التي تجمع بين البلدين". وأشار الدعجة إلى أنّ "الإدارة الجديدة في سوريا تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع روسيا، بناءً على المصلحة المتبادلة للطرفين". وأكد أنّ "سوريا تسعى لتحقيق توازن في علاقاتها الدولية بين الشرق والغرب، حيث جرت مناقشات عديدة حول تطوير علاقات البلدين في مجالات متعددة تعزز التعاون في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التعاون الأمني والتبادلات التجارية".وأوضح الدعجة أنّ "المطلوب من الإدارة السورية الجديدة هو إحداث التوازن بين القواعد العسكرية الدولية الموجودة في سوريا، مثل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تتواجد في شمال شرق سوريا، وروسيا التي تسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع سوريا رغم التغيرات في النظام السياسي". وأضاف الدعجة أنّ "استمرار العلاقة بين روسيا وسوريا يعد مصلحة مشتركة للطرفين"، معتبراً أنّ "الوضع في سوريا يختلف عن السابق، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليفًا للنظام السوري الحالي أو السابق". وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة فرضت نفسها في سوريا على أساس أنّها تحارب عدو هي من خلقته أي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة)، ملاحظًا أنه "في حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يظهر أي تحرك لتنظيم "داعش"، إلى أن انتهت الحرب في لبنان وسقط نظام بشار الأسد وبدأت الولايات المتحدة تتحدث عن مهاجمة أهداف لـ"داعش".أما بالنسبة للعملية الانتقالية في سوريا، فقد أكد الدعجة أنها "مرشحة لثلاثة سيناريوهات محتملة"، الأول هو التنسيق بين جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في تحرير سوريا، ما قد يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف، الثاني هو عدم التوافق بين الفصائل، مما قد يفضي إلى اندلاع حروب وفوضى داخلية، أما السيناريو الثالث، فهو استمرار الفوضى واللايقين، مما سيؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية".
https://sarabic.ae/20250130/دمشق-والدوحة-تناقشان-وضع-إطار-شامل-لإعادة-إعمار-سوريا-خلال-زيارة-أمير-قطر-1097312128.html
https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب

14:07 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "ما تم ملاحظته من بوادر ومؤشرات في الإدارة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى "خطاب النصر" الأخير، يشير إلى أنّ هناك توجهًا براغماتيًا في السياسة السورية الجديدة، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى بناء علاقات دولية متوازنة تشمل روسيا والدول الغربية".
وأضاف الدعجة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه المؤشرات تدل على استمرار العلاقة بين سوريا وروسيا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للروابط القوية التي تجمع بين البلدين".

وأوضح أنّ "هناك براغماتية روسية تسعى إلى الحفاظ على مكانة روسيا في سوريا، حيث لا تريد موسكو أن تخسر علاقتها مع سوريا والشعب السوري".

وأشار الدعجة إلى أنّ "الإدارة الجديدة في سوريا تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع روسيا، بناءً على المصلحة المتبادلة للطرفين".
وأكد أنّ "سوريا تسعى لتحقيق توازن في علاقاتها الدولية بين الشرق والغرب، حيث جرت مناقشات عديدة حول تطوير علاقات البلدين في مجالات متعددة تعزز التعاون في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التعاون الأمني والتبادلات التجارية".
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
دمشق والدوحة تناقشان وضع إطار شامل لإعادة إعمار سوريا خلال زيارة أمير قطر
13:05 GMT
وأوضح الدعجة أنّ "المطلوب من الإدارة السورية الجديدة هو إحداث التوازن بين القواعد العسكرية الدولية الموجودة في سوريا، مثل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تتواجد في شمال شرق سوريا، وروسيا التي تسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع سوريا رغم التغيرات في النظام السياسي".

وقال: "هناك مؤشرات على استمرار التعاون الأمني بين سوريا وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة السياسية والاقتصادية بين الجانبين"، مذكرا أنّ "النظام السوري الجديد بحاجة إلى جميع المواقف الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأضاف الدعجة أنّ "استمرار العلاقة بين روسيا وسوريا يعد مصلحة مشتركة للطرفين"، معتبراً أنّ "الوضع في سوريا يختلف عن السابق، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليفًا للنظام السوري الحالي أو السابق".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
وسائط متعددة
تصويت...ما رأيك بطريقة تنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا؟
07:58 GMT
وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة فرضت نفسها في سوريا على أساس أنّها تحارب عدو هي من خلقته أي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة)، ملاحظًا أنه "في حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يظهر أي تحرك لتنظيم "داعش"، إلى أن انتهت الحرب في لبنان وسقط نظام بشار الأسد وبدأت الولايات المتحدة تتحدث عن مهاجمة أهداف لـ"داعش".

وأشار الدعجة إلى أنّ "النظام السوري الحالي لن يخضع لأي ضغوط تهدف إلى إخراج أي وجود دولي من داخل سوريا، وهو ما يعكس رغبة قوية في الحفاظ على السيادة الوطنية، على الرغم من التحديات التي يواجهها".

أما بالنسبة للعملية الانتقالية في سوريا، فقد أكد الدعجة أنها "مرشحة لثلاثة سيناريوهات محتملة"، الأول هو التنسيق بين جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في تحرير سوريا، ما قد يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف، الثاني هو عدم التوافق بين الفصائل، مما قد يفضي إلى اندلاع حروب وفوضى داخلية، أما السيناريو الثالث، فهو استمرار الفوضى واللايقين، مما سيؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала