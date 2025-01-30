https://sarabic.ae/20250130/خبير-الإدارة-السورية-الجديدة-تتبع-براغماتية-سياسية-في-بناء-علاقاتها-مع-روسيا-والغرب-1097316174.html

خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب

خبير: الإدارة السورية الجديدة تتبع براغماتية سياسية في بناء علاقاتها مع روسيا والغرب

سبوتنيك عربي

رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "ما تم ملاحظته من بوادر ومؤشرات في الإدارة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى "خطاب النصر" الأخير، يشير... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T14:07+0000

2025-01-30T14:07+0000

2025-01-30T14:07+0000

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وأضاف الدعجة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه المؤشرات تدل على استمرار العلاقة بين سوريا وروسيا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للروابط القوية التي تجمع بين البلدين". وأشار الدعجة إلى أنّ "الإدارة الجديدة في سوريا تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع روسيا، بناءً على المصلحة المتبادلة للطرفين". وأكد أنّ "سوريا تسعى لتحقيق توازن في علاقاتها الدولية بين الشرق والغرب، حيث جرت مناقشات عديدة حول تطوير علاقات البلدين في مجالات متعددة تعزز التعاون في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التعاون الأمني والتبادلات التجارية".وأوضح الدعجة أنّ "المطلوب من الإدارة السورية الجديدة هو إحداث التوازن بين القواعد العسكرية الدولية الموجودة في سوريا، مثل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تتواجد في شمال شرق سوريا، وروسيا التي تسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع سوريا رغم التغيرات في النظام السياسي". وأضاف الدعجة أنّ "استمرار العلاقة بين روسيا وسوريا يعد مصلحة مشتركة للطرفين"، معتبراً أنّ "الوضع في سوريا يختلف عن السابق، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليفًا للنظام السوري الحالي أو السابق". وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة فرضت نفسها في سوريا على أساس أنّها تحارب عدو هي من خلقته أي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة)، ملاحظًا أنه "في حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يظهر أي تحرك لتنظيم "داعش"، إلى أن انتهت الحرب في لبنان وسقط نظام بشار الأسد وبدأت الولايات المتحدة تتحدث عن مهاجمة أهداف لـ"داعش".أما بالنسبة للعملية الانتقالية في سوريا، فقد أكد الدعجة أنها "مرشحة لثلاثة سيناريوهات محتملة"، الأول هو التنسيق بين جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في تحرير سوريا، ما قد يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف، الثاني هو عدم التوافق بين الفصائل، مما قد يفضي إلى اندلاع حروب وفوضى داخلية، أما السيناريو الثالث، فهو استمرار الفوضى واللايقين، مما سيؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية".

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