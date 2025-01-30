https://sarabic.ae/20250130/رسميا-الأهلي-المصري-يتعاقد-مع-النجم-المغربي-أشرف-بن-شرقي-1097325346.html
رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي
رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي تعزيز صفوف فريقه بضم نجم جديد ضمن صفقة انتقال حر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال الشهر الحالي. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:36+0000
2025-01-30T19:36+0000
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وجاءت الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتتضمن انتقال اللاعب المغرب بعقد لمدة موسمين ونصف.وأصبحت هذه الصفقة هي الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي للأهلي، الذي أبرم صفقات سابقة شملت ضم أحمد رضا من نادي بتروجيت، ومصطفى العش من نادي زد، ونييتس جراديشار، من فيهيرفار المجري.كما أصبح ابن شرقي رابع لاعب مغربي ينضم لصفوف الأهلي المصري في الموسم الحالي بعد كل من يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.وكان أشرف بن شرقي يلعب مع الزمالك قبل موسمين ونصف يعود بعدهما إلى الدوري المصري.يذكر أنه لعب 109 مباريات مع نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2022 سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين وحقق 6 بطولات.وخلال مسيرته الكروية مع الأندية السابقة خاض بن شرقي 316 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا آخر.
https://sarabic.ae/20220809/رسميا-المغربي-أشرف-بن-شرقي-يعلن-عن-ناديه-الجديد-فيديو-1066230124.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي
أعلن النادي الأهلي تعزيز صفوف فريقه بضم نجم جديد ضمن صفقة انتقال حر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال الشهر الحالي.
وجاءت الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتتضمن انتقال اللاعب المغرب
بعقد لمدة موسمين ونصف.
وأصبحت هذه الصفقة هي الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي للأهلي، الذي أبرم صفقات سابقة شملت ضم أحمد رضا من نادي بتروجيت، ومصطفى العش من نادي زد، ونييتس جراديشار، من فيهيرفار المجري.
كما أصبح ابن شرقي رابع لاعب مغربي ينضم لصفوف الأهلي المصري في الموسم الحالي بعد كل من يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.
وكان أشرف بن شرقي يلعب مع الزمالك
قبل موسمين ونصف يعود بعدهما إلى الدوري المصري.
يذكر أنه لعب 109 مباريات مع نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2022 سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين وحقق 6 بطولات.
وخلال مسيرته الكروية
مع الأندية السابقة خاض بن شرقي 316 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا آخر.