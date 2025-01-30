رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي

عربي
الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250130/رسميا-الأهلي-المصري-يتعاقد-مع-النجم-المغربي-أشرف-بن-شرقي-1097325346.html
رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي
رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي تعزيز صفوف فريقه بضم نجم جديد ضمن صفقة انتقال حر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال الشهر الحالي. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:36+0000
2025-01-30T19:36+0000
مجتمع
رياضة
نادي الأهلي
أخبار المغرب اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097325649_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a08ffa23c117fa7aff16819479c0e020.jpg
وجاءت الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتتضمن انتقال اللاعب المغرب بعقد لمدة موسمين ونصف.وأصبحت هذه الصفقة هي الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي للأهلي، الذي أبرم صفقات سابقة شملت ضم أحمد رضا من نادي بتروجيت، ومصطفى العش من نادي زد، ونييتس جراديشار، من فيهيرفار المجري.كما أصبح ابن شرقي رابع لاعب مغربي ينضم لصفوف الأهلي المصري في الموسم الحالي بعد كل من يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.وكان أشرف بن شرقي يلعب مع الزمالك قبل موسمين ونصف يعود بعدهما إلى الدوري المصري.يذكر أنه لعب 109 مباريات مع نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2022 سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين وحقق 6 بطولات.وخلال مسيرته الكروية مع الأندية السابقة خاض بن شرقي 316 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا آخر.
https://sarabic.ae/20220809/رسميا-المغربي-أشرف-بن-شرقي-يعلن-عن-ناديه-الجديد-فيديو-1066230124.html
أخبار المغرب اليوم
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097325649_72:0:1024:714_1920x0_80_0_0_cc5f019d4854eaa81009052efb81ced8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

رسميا... الأهلي المصري يتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي

19:36 GMT 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorاللاعب المغربي أشرف بن شرقي
اللاعب المغربي أشرف بن شرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
أعلن النادي الأهلي تعزيز صفوف فريقه بضم نجم جديد ضمن صفقة انتقال حر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال الشهر الحالي.
وجاءت الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتتضمن انتقال اللاعب المغرب بعقد لمدة موسمين ونصف.
استاد كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
رسميا... المغربي أشرف بن شرقي يعلن عن ناديه الجديد... فيديو
9 أغسطس 2022, 19:31 GMT
وأصبحت هذه الصفقة هي الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي للأهلي، الذي أبرم صفقات سابقة شملت ضم أحمد رضا من نادي بتروجيت، ومصطفى العش من نادي زد، ونييتس جراديشار، من فيهيرفار المجري.
كما أصبح ابن شرقي رابع لاعب مغربي ينضم لصفوف الأهلي المصري في الموسم الحالي بعد كل من يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.
وكان أشرف بن شرقي يلعب مع الزمالك قبل موسمين ونصف يعود بعدهما إلى الدوري المصري.
يذكر أنه لعب 109 مباريات مع نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2022 سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين وحقق 6 بطولات.
وخلال مسيرته الكروية مع الأندية السابقة خاض بن شرقي 316 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала