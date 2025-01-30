https://sarabic.ae/20250130/روسيا-تؤكد-اعتمادها-تسمية-خليج-المكسيك-1097317149.html

روسيا تؤكد اعتمادها تسمية خليج المكسيك

روسيا تؤكد اعتمادها تسمية خليج المكسيك

سبوتنيك عربي

صرحت الجمعية الجغرافية الروسية أنها لا تنوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي، وموضحة أن مرسوم ترامب القاضي بتغير اسمه إلى خليج أمريكا "غير ملزم في... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T14:41+0000

2025-01-30T14:41+0000

2025-01-30T14:41+0000

روسيا

العالم

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وبيّن أناتولي بوغوريلوف، رئيس لجنة رسم الخرائط في الجمعية الجغرافية الروسية المسؤولة عن إدخال تغييرات على الخرائط: "إذا قرر شخص ما في بلد آخر تغيير أي شي، فلا علاقة لنا بذلك، فنحن نبقى نستخدم الاسم التاريخي".ويشار إلى أن وزارة الداخلية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا التي تعد أعلى قمة في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي بناء على توجيهات ترامب.وبالعودة إلى السياق التاريخي لقمة "دينالي" الشاهقة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل "ماكينلي"، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن الرئيس الأسبق باراك أوباما غير الاسم إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع السكان الأصليين في ولاية ألاسكا في حسم معركة استمرت 40 عاما بشأن اسم الجبل.

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