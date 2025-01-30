https://sarabic.ae/20250130/روسيا-تؤكد-اعتمادها-تسمية-خليج-المكسيك-1097317149.html
روسيا تؤكد اعتمادها تسمية خليج المكسيك
روسيا تؤكد اعتمادها تسمية خليج المكسيك
سبوتنيك عربي
صرحت الجمعية الجغرافية الروسية أنها لا تنوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي، وموضحة أن مرسوم ترامب القاضي بتغير اسمه إلى خليج أمريكا "غير ملزم في... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T14:41+0000
2025-01-30T14:41+0000
2025-01-30T14:41+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097316993_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_6417e82e3e91ab206d752b2978f72c01.jpg
وبيّن أناتولي بوغوريلوف، رئيس لجنة رسم الخرائط في الجمعية الجغرافية الروسية المسؤولة عن إدخال تغييرات على الخرائط: "إذا قرر شخص ما في بلد آخر تغيير أي شي، فلا علاقة لنا بذلك، فنحن نبقى نستخدم الاسم التاريخي".ويشار إلى أن وزارة الداخلية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا التي تعد أعلى قمة في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي بناء على توجيهات ترامب.وبالعودة إلى السياق التاريخي لقمة "دينالي" الشاهقة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل "ماكينلي"، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن الرئيس الأسبق باراك أوباما غير الاسم إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع السكان الأصليين في ولاية ألاسكا في حسم معركة استمرت 40 عاما بشأن اسم الجبل.
https://sarabic.ae/20250125/المكسيك-ترفض-استقبال-رحلة-طيران-قادمة-من-الولايات-المتحدة-على-متنها-مهاجرين-مرحلين-1097126317.html
https://sarabic.ae/20250124/إدارة-ترامب-تغير-رسميا-اسم-خليج-المكسيك-إلى-خليج-أمريكا-1097126014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097316993_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_5898315c6dea465594b23fb2009508f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تؤكد اعتمادها تسمية خليج المكسيك
صرحت الجمعية الجغرافية الروسية أنها لا تنوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي، وموضحة أن مرسوم ترامب القاضي بتغير اسمه إلى خليج أمريكا "غير ملزم في روسيا".
وبيّن أناتولي بوغوريلوف، رئيس لجنة رسم الخرائط في الجمعية الجغرافية الروسية المسؤولة عن إدخال تغييرات على الخرائط: "إذا قرر شخص ما في بلد آخر تغيير أي شي، فلا علاقة لنا بذلك، فنحن نبقى نستخدم الاسم التاريخي".
وتابع رئيس اللجنة أن الساحل المحيط بالخليج منذ القدم كان تحت سيطرة المكسيك، ومن هنا جاءت التسمية، ولكن الرئيس الأمريكي قرر تغييره لأنه في القرن التاسع عشر أصبح الجزء الشمالي من الساحل تابعا للولايات المتحدة.
ومن جهتها، أعلنت شركة "غوغل"، أنها تعتزم تغير اسم الخليج إلى خليج أمريكا في خرائطها، وكذلك اسم جبل "دينالي" إلى اسم جبل "ماكينلي" فور ظهور التغيرات في نظام معلومات الأسماء الجغرافية.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، غيرت رسميا اسم خليج المكسيك
إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا التي تعد أعلى قمة في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي بناء على توجيهات ترامب.
وبالعودة إلى السياق التاريخي لقمة "دينالي" الشاهقة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل "ماكينلي"، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن الرئيس الأسبق باراك أوباما غير الاسم إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع السكان الأصليين في ولاية ألاسكا في حسم معركة استمرت 40 عاما بشأن اسم الجبل.