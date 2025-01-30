https://sarabic.ae/20250130/روسيا-زيادة-ترساناتنا-النووية-أمر-غير-مستبعد-في-ظل-سياسة-الغرب-1097318256.html

روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب

روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب

سبوتنيك عربي

صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، أنه وفي ظل الظروف الحالية، من الممكن أن تواجه روسيا مسألة زيادة ترساناتها النووية... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T15:17+0000

2025-01-30T15:17+0000

2025-01-30T15:17+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ماشكوف في مقال: "في الواقع الحالي، لم يعد من الممكن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي، إذا كنا لا نريد أن ندفع أنفسنا إلى وهم آخر".وأضاف أن العالم أصبح بالفعل في خضم سباق التسلح الصاروخي، ويجري حاليا تحديث واسع النطاق للترسانات النووية وأنظمة توصيل الصواريخ لأسلحة الدمار الشامل، كما تكتسب عملية عسكرة الفضاء زخما، والتي من المرجح أن تتحول في المستقبل القريب إلى ساحة أخرى للمواجهة العسكرية.وأوضح أن "تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي يضع حداً أساسياً لآفاق خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على نفس الشروط".يذكر أنه ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.

https://sarabic.ae/20241120/بنحو-6-آلاف-قنبلة-روسيا-تملك-أضخم-قوة-ردع-نووي-في-التاريخ-1095005478.html

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