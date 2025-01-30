https://sarabic.ae/20250130/روسيا-زيادة-ترساناتنا-النووية-أمر-غير-مستبعد-في-ظل-سياسة-الغرب-1097318256.html
روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب
روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب
سبوتنيك عربي
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، أنه وفي ظل الظروف الحالية، من الممكن أن تواجه روسيا مسألة زيادة ترساناتها النووية... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T15:17+0000
2025-01-30T15:17+0000
2025-01-30T15:17+0000
روسيا
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وقال ماشكوف في مقال: "في الواقع الحالي، لم يعد من الممكن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي، إذا كنا لا نريد أن ندفع أنفسنا إلى وهم آخر".وأضاف أن العالم أصبح بالفعل في خضم سباق التسلح الصاروخي، ويجري حاليا تحديث واسع النطاق للترسانات النووية وأنظمة توصيل الصواريخ لأسلحة الدمار الشامل، كما تكتسب عملية عسكرة الفضاء زخما، والتي من المرجح أن تتحول في المستقبل القريب إلى ساحة أخرى للمواجهة العسكرية.وأوضح أن "تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي يضع حداً أساسياً لآفاق خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على نفس الشروط".يذكر أنه ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.
https://sarabic.ae/20241120/بنحو-6-آلاف-قنبلة-روسيا-تملك-أضخم-قوة-ردع-نووي-في-التاريخ-1095005478.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، أنه وفي ظل الظروف الحالية، من الممكن أن تواجه روسيا مسألة زيادة ترساناتها النووية والصاروخية.
وقال ماشكوف في مقال: "في الواقع الحالي، لم يعد من الممكن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي، إذا كنا لا نريد أن ندفع أنفسنا إلى وهم آخر".
وتابع: "لقد ظهر العديد من اللاعبين على الساحة الدولية، الذين يؤثرون على الوضع الصاروخي في العالم، ومن الممكن أنه في ظل الظروف الحالية للمواجهة مع الغرب بسياسته المفتوحة المتمثلة في إلحاق الضرر الاستراتيجي بروسيا، قد نواجه مسألة الابتعاد عن القيود المفروضة على الترسانات النووية والصاروخية لصالح زيادتها الكمية والنوعية".
وأضاف أن العالم أصبح بالفعل في خضم سباق التسلح الصاروخي، ويجري حاليا تحديث واسع النطاق للترسانات النووية وأنظمة توصيل الصواريخ لأسلحة الدمار الشامل، كما تكتسب عملية عسكرة الفضاء زخما، والتي من المرجح أن تتحول في المستقبل القريب إلى ساحة أخرى للمواجهة العسكرية.
20 نوفمبر 2024, 12:35 GMT
وأوضح أن "تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي يضع حداً أساسياً لآفاق خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على نفس الشروط".
يذكر أنه ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.
وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.