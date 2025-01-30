روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250130/روسيا-زيادة-ترساناتنا-النووية-أمر-غير-مستبعد-في-ظل-سياسة-الغرب-1097318256.html
روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب
روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب
سبوتنيك عربي
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، أنه وفي ظل الظروف الحالية، من الممكن أن تواجه روسيا مسألة زيادة ترساناتها النووية... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T15:17+0000
2025-01-30T15:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقال ماشكوف في مقال: "في الواقع الحالي، لم يعد من الممكن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي، إذا كنا لا نريد أن ندفع أنفسنا إلى وهم آخر".وأضاف أن العالم أصبح بالفعل في خضم سباق التسلح الصاروخي، ويجري حاليا تحديث واسع النطاق للترسانات النووية وأنظمة توصيل الصواريخ لأسلحة الدمار الشامل، كما تكتسب عملية عسكرة الفضاء زخما، والتي من المرجح أن تتحول في المستقبل القريب إلى ساحة أخرى للمواجهة العسكرية.وأوضح أن "تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي يضع حداً أساسياً لآفاق خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على نفس الشروط".يذكر أنه ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.
https://sarabic.ae/20241120/بنحو-6-آلاف-قنبلة-روسيا-تملك-أضخم-قوة-ردع-نووي-في-التاريخ-1095005478.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

روسيا: زيادة ترساناتنا النووية أمر غير مستبعد في ظل سياسة الغرب

15:17 GMT 30.01.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، أنه وفي ظل الظروف الحالية، من الممكن أن تواجه روسيا مسألة زيادة ترساناتها النووية والصاروخية.
وقال ماشكوف في مقال: "في الواقع الحالي، لم يعد من الممكن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي، إذا كنا لا نريد أن ندفع أنفسنا إلى وهم آخر".

وتابع: "لقد ظهر العديد من اللاعبين على الساحة الدولية، الذين يؤثرون على الوضع الصاروخي في العالم، ومن الممكن أنه في ظل الظروف الحالية للمواجهة مع الغرب بسياسته المفتوحة المتمثلة في إلحاق الضرر الاستراتيجي بروسيا، قد نواجه مسألة الابتعاد عن القيود المفروضة على الترسانات النووية والصاروخية لصالح زيادتها الكمية والنوعية".

وأضاف أن العالم أصبح بالفعل في خضم سباق التسلح الصاروخي، ويجري حاليا تحديث واسع النطاق للترسانات النووية وأنظمة توصيل الصواريخ لأسلحة الدمار الشامل، كما تكتسب عملية عسكرة الفضاء زخما، والتي من المرجح أن تتحول في المستقبل القريب إلى ساحة أخرى للمواجهة العسكرية.
الأسلحة النووية في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
بنحو 6 آلاف قنبلة... روسيا تملك أضخم قوة ردع نووي في التاريخ
20 نوفمبر 2024, 12:35 GMT
وأوضح أن "تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي يضع حداً أساسياً لآفاق خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على نفس الشروط".
يذكر أنه ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.

وتشير الإحصاءات إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، تمتلكان معا 10 آلاف و624 رأسا حربيا، تمثل نحو 88 في المئة من إجمالي السلاح النووي في العالم.

وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала