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زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين
زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تصريحات الساسة الغربيين تحتاج إلى التحقق من دقتها باهتمام مضاعف، مشيرة إلى أن "هناك احتمالا بأن... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في منشور عبر قناتها على "تليغرام، "عندما كنت أقرأ تصريحات مسؤولين حكوميين غربيين، حتى قبل 5 إلى 7 سنوات، كنت أتحقق دائما ما إذا كانت مزيفة".وذكرت: "في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أدان شولتس بشدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسبب التدخل في السياسة ودعم القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".وتساءلت زاخاروفا: "هل حدث شيء ما في برلين؟ هل بدأ شولتس بإدانة كل من يدعم اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا؟، وربما يتعين علينا بعد ذلك أن نذهب إلى النهاية وندين أولئك الذين يدعمون النازيين الجدد الحقيقيين، أو كما الأفضل أن أقول، النظام في كييف؟".وأكدت متحدثة الخارجية الروسية: "عليه أن يبدأ بإدانة نفسه، ووقف الدعم العسكري وغيره من أشكال المساعدات لزيلينسكي وعصابته".
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زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين

02:25 GMT 30.01.2025
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تصريحات الساسة الغربيين تحتاج إلى التحقق من دقتها باهتمام مضاعف، مشيرة إلى أن "هناك احتمالا بأن يتحول بيان سخيف ومزيف إلى اقتباس دقيق".
وقالت زاخاروفا في منشور عبر قناتها على "تليغرام، "عندما كنت أقرأ تصريحات مسؤولين حكوميين غربيين، حتى قبل 5 إلى 7 سنوات، كنت أتحقق دائما ما إذا كانت مزيفة".
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وذكرت: "في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أدان شولتس بشدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسبب التدخل في السياسة ودعم القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".
وتساءلت زاخاروفا: "هل حدث شيء ما في برلين؟ هل بدأ شولتس بإدانة كل من يدعم اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا؟، وربما يتعين علينا بعد ذلك أن نذهب إلى النهاية وندين أولئك الذين يدعمون النازيين الجدد الحقيقيين، أو كما الأفضل أن أقول، النظام في كييف؟".
وأكدت متحدثة الخارجية الروسية: "عليه أن يبدأ بإدانة نفسه، ووقف الدعم العسكري وغيره من أشكال المساعدات لزيلينسكي وعصابته".
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