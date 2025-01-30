https://sarabic.ae/20250130/زاخاروفا-تدعو-إلى-التحقق-بعناية-من-تصريحات-السياسيين-الغربيين-1097295071.html
زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين
زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تصريحات الساسة الغربيين تحتاج إلى التحقق من دقتها باهتمام مضاعف، مشيرة إلى أن "هناك احتمالا بأن... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T02:25+0000
2025-01-30T02:25+0000
2025-01-30T02:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/10/1048707694_0:112:3032:1818_1920x0_80_0_0_0fa4c02b4aaff1696fff0e3d0cbb2c4c.jpg
وقالت زاخاروفا في منشور عبر قناتها على "تليغرام، "عندما كنت أقرأ تصريحات مسؤولين حكوميين غربيين، حتى قبل 5 إلى 7 سنوات، كنت أتحقق دائما ما إذا كانت مزيفة".وذكرت: "في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أدان شولتس بشدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسبب التدخل في السياسة ودعم القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".وتساءلت زاخاروفا: "هل حدث شيء ما في برلين؟ هل بدأ شولتس بإدانة كل من يدعم اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا؟، وربما يتعين علينا بعد ذلك أن نذهب إلى النهاية وندين أولئك الذين يدعمون النازيين الجدد الحقيقيين، أو كما الأفضل أن أقول، النظام في كييف؟".وأكدت متحدثة الخارجية الروسية: "عليه أن يبدأ بإدانة نفسه، ووقف الدعم العسكري وغيره من أشكال المساعدات لزيلينسكي وعصابته".
https://sarabic.ae/20241124/ألمانيا-خلاف-سياسي-حول-منح-أوكرانيا-صواريخ-تاوروس-بعيدة-المدى-1095143142.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/10/1048707694_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_5cc4685463ddf986d1cf3371b3443960.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
زاخاروفا تدعو إلى التحقق بعناية من تصريحات السياسيين الغربيين
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تصريحات الساسة الغربيين تحتاج إلى التحقق من دقتها باهتمام مضاعف، مشيرة إلى أن "هناك احتمالا بأن يتحول بيان سخيف ومزيف إلى اقتباس دقيق".
وقالت زاخاروفا في منشور عبر قناتها على "تليغرام، "عندما كنت أقرأ تصريحات مسؤولين حكوميين غربيين، حتى قبل 5 إلى 7 سنوات، كنت أتحقق دائما ما إذا كانت مزيفة".
24 نوفمبر 2024, 20:55 GMT
وذكرت: "في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أدان شولتس بشدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
بسبب التدخل في السياسة ودعم القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".
وتساءلت زاخاروفا: "هل حدث شيء ما في برلين؟ هل بدأ شولتس بإدانة كل من يدعم اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا؟، وربما يتعين علينا بعد ذلك أن نذهب إلى النهاية وندين أولئك الذين يدعمون النازيين الجدد الحقيقيين، أو كما الأفضل أن أقول، النظام في كييف؟".
وأكدت متحدثة الخارجية الروسية: "عليه أن يبدأ بإدانة نفسه، ووقف الدعم العسكري وغيره من أشكال المساعدات لزيلينسكي وعصابته".