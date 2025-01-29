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وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم
وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم
سبوتنيك عربي
زعمت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي تم إنشاؤها حديثا، برئاسة رجل الأعمال إيلون ماسك، بأنها توفر لحكومة الولايات المتحدة مليار دولار يوميا. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت الوزارة، في بيان على منصة "إكس": "برنامج DOGE يوفر للحكومة الفيدرالية ما يقرب من مليار دولار يوميا... إنها بداية جيدة، ولكننا بحاجة إلى زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 3 مليارات دولار".وأشارت إلى أن كل ذلك يتوافق مع الأوامر التنفيذية لرئيس البلاد.وكان ترامب قد ألغى، في وقت سابق، سياسة الحكومة الأمريكية بشأن التنوع والإنصاف والإدماج، ووصفها بأنها تمييزية. يقول ترامب إن الممارسات الشاملة يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية. وحث مرؤوسيه على تشجيع القطاع الخاص على التخلي عن سياسات التنوع والإنصاف والإدماج.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيقودان وزارة جديدة لتحقيق كفاءة الحكومة، والتي تهدف إلى "خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".من جانبه، قال ترامب إن DOGE "ستقوم بتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة من الخارج".ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
https://sarabic.ae/20250120/دعاوى-قضائية-تستهدف-إيلون-ماسك-بعد-تنصيب-ترامب-1096983303.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم

08:06 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
زعمت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي تم إنشاؤها حديثا، برئاسة رجل الأعمال إيلون ماسك، بأنها توفر لحكومة الولايات المتحدة مليار دولار يوميا.
وقالت الوزارة، في بيان على منصة "إكس": "برنامج DOGE يوفر للحكومة الفيدرالية ما يقرب من مليار دولار يوميا... إنها بداية جيدة، ولكننا بحاجة إلى زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 3 مليارات دولار".

وأوضحت الوزارة أن هذه النتيجة تحققت في المقام الأول من خلال وقف التوظيف في "المناصب غير الأساسية"، وتقليص البرامج لدعم ما يسمى بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) في الحكومة الأمريكية، وإنهاء "المدفوعات غير اللائقة" لمنظمات الأجانب.

وأشارت إلى أن كل ذلك يتوافق مع الأوامر التنفيذية لرئيس البلاد.
وكان ترامب قد ألغى، في وقت سابق، سياسة الحكومة الأمريكية بشأن التنوع والإنصاف والإدماج، ووصفها بأنها تمييزية. يقول ترامب إن الممارسات الشاملة يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية. وحث مرؤوسيه على تشجيع القطاع الخاص على التخلي عن سياسات التنوع والإنصاف والإدماج.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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20 يناير, 18:50 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيقودان وزارة جديدة لتحقيق كفاءة الحكومة، والتي تهدف إلى "خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وأعلن راماسوامي في وقت لاحق استقالته من قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، ووفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، فقد يعلن قريبًا عن خططه للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

من جانبه، قال ترامب إن DOGE "ستقوم بتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة من الخارج".
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
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