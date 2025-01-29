https://sarabic.ae/20250129/ترامب-يطلب-من-سبيس-إكس-إعادة-رواد-الفضاء-العالقين-على-متن-محطة-الفضاء-الدولية-إلى-الأرض--1097258949.html
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شركة "سبيس إكس" إعادة رائدي فضاء من مركبة ستارلاينر، عالقين على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى الأرض... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T05:41+0000
2025-01-29T05:41+0000
2025-01-29T05:41+0000
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ومالك الشركة إيلون ماسك على صفحته على منصة "إكس": "طلب ترامب من شركة سبيس إكس إعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".وأضاف ماسك: "سنفعل ذلك".وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أن مركبة الفضاء Crew-10، التي من المفترض أن تنقل رواد الفضاء من المدار، سيتم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس/آذار 2025.كان من المقرر أن تستمر المهمة التجريبية حوالي أسبوع، ولكن بسبب المشاكل التي تم اكتشافها أثناء الالتحام بالمحطة في محرك المركبة وما تلاه من تسرب الهيليوم، تم تأجيل الاختبار.لم يتمكن المتخصصون من إصلاح المشاكل التي تم تحديدها وتقرر عودة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم. وبقي ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية."ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريختعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025
https://sarabic.ae/20230421/شركة-سبيس-إكس-تؤكد-أنه-تم-تدمير-الصاروخ-عمدا-1076152337.html
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العالم, منوعات
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شركة "سبيس إكس" إعادة رائدي فضاء من مركبة ستارلاينر، عالقين على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى الأرض "في أقرب وقت ممكن"،
ومالك الشركة إيلون ماسك على صفحته على منصة "إكس": "طلب ترامب من شركة سبيس إكس إعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".
في الوقت نفسه، وصف ماسك الأمر بأنه "مروع" أن "تتخلى" إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن طاقم ستارلاينر في محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة.
وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أن مركبة الفضاء Crew-10، التي من المفترض أن تنقل رواد الفضاء من المدار، سيتم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس/آذار 2025.
انطلقت المركبة ستارلاينر، التي صنعتها شركة بوينج بموجب عقد مع وكالة ناسا، في أول رحلة مأهولة لها مع رائدي الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز في 5 يونيو 2024.
كان من المقرر أن تستمر المهمة التجريبية حوالي أسبوع، ولكن بسبب المشاكل التي تم اكتشافها أثناء الالتحام بالمحطة في محرك المركبة وما تلاه من تسرب الهيليوم، تم تأجيل الاختبار.
لم يتمكن المتخصصون من إصلاح المشاكل التي تم تحديدها وتقرر عودة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم. وبقي ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية.