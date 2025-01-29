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من الملعب
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250129/ترامب-يطلب-من-سبيس-إكس-إعادة-رواد-الفضاء-العالقين-على-متن-محطة-الفضاء-الدولية-إلى-الأرض--1097258949.html
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شركة "سبيس إكس" إعادة رائدي فضاء من مركبة ستارلاينر، عالقين على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى الأرض... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T05:41+0000
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ومالك الشركة إيلون ماسك على صفحته على منصة "إكس": "طلب ترامب من شركة سبيس إكس إعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".وأضاف ماسك: "سنفعل ذلك".وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أن مركبة الفضاء Crew-10، التي من المفترض أن تنقل رواد الفضاء من المدار، سيتم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس/آذار 2025.كان من المقرر أن تستمر المهمة التجريبية حوالي أسبوع، ولكن بسبب المشاكل التي تم اكتشافها أثناء الالتحام بالمحطة في محرك المركبة وما تلاه من تسرب الهيليوم، تم تأجيل الاختبار.لم يتمكن المتخصصون من إصلاح المشاكل التي تم تحديدها وتقرر عودة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم. وبقي ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية."ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريختعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025
https://sarabic.ae/20230421/شركة-سبيس-إكس-تؤكد-أنه-تم-تدمير-الصاروخ-عمدا-1076152337.html
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ترامب يطلب من "سبيس إكس" إعادة رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض

05:41 GMT 29.01.2025
© Sputnik . NASA / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . NASA
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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شركة "سبيس إكس" إعادة رائدي فضاء من مركبة ستارلاينر، عالقين على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى الأرض "في أقرب وقت ممكن"،
ومالك الشركة إيلون ماسك على صفحته على منصة "إكس": "طلب ترامب من شركة سبيس إكس إعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".
وأضاف ماسك: "سنفعل ذلك".

في الوقت نفسه، وصف ماسك الأمر بأنه "مروع" أن "تتخلى" إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن طاقم ستارلاينر في محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة.

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أن مركبة الفضاء Crew-10، التي من المفترض أن تنقل رواد الفضاء من المدار، سيتم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية في مارس/آذار 2025.

انطلقت المركبة ستارلاينر، التي صنعتها شركة بوينج بموجب عقد مع وكالة ناسا، في أول رحلة مأهولة لها مع رائدي الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز في 5 يونيو 2024.

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كان من المقرر أن تستمر المهمة التجريبية حوالي أسبوع، ولكن بسبب المشاكل التي تم اكتشافها أثناء الالتحام بالمحطة في محرك المركبة وما تلاه من تسرب الهيليوم، تم تأجيل الاختبار.
لم يتمكن المتخصصون من إصلاح المشاكل التي تم تحديدها وتقرر عودة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم. وبقي ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية.
"ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريخ
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