https://sarabic.ae/20250130/سمكة-تبتلع-رأس-حورية-بحر-فيديو----1097299264.html
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
سبوتنيك عربي
في حوض أسماك في الصين، هاجمت سمكة "حفش" عملاقة فتاة روسية، أثناء عملها في حوض لعرض الأسماك البحرية في الصين. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T06:56+0000
2025-01-30T06:56+0000
2025-01-30T06:56+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو السمكة وهي تمسك رأس الفتاة فجأة، وقالت الضحية ماشا البالغة من العمر 22 عاما، إن الحادث وقع في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة شيشوانجبان في الصين.ونجت الفتاة لكنها أصيبت بإصابات طفيفة في وجهها ولكنها ستترك أثارا امدة طويلة، وأفادت الفتاة أنها تعاني من آلام شديدة في الرأس والرقبة والعين.وأصدر صاحب حوض الأسماك الصيني تعويضًا رسميًا عن الإصابة بقيمة 700 يوان (98 دولارًا أمريكيًا).
https://sarabic.ae/20250111/جلد-نوع-من-الأسماك-قد-يحمل-علاجا-أفضل-للحروق-1096691188.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
في حوض أسماك في الصين، هاجمت سمكة "حفش" عملاقة فتاة روسية، أثناء عملها في حوض لعرض الأسماك البحرية في الصين.
ويظهر في الفيديو السمكة وهي تمسك رأس الفتاة فجأة، وقالت الضحية ماشا البالغة من العمر 22 عاما، إن الحادث وقع في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة شيشوانجبان في الصين.
ونجت الفتاة لكنها أصيبت بإصابات طفيفة في وجهها ولكنها ستترك أثارا امدة طويلة، وأفادت الفتاة أنها تعاني من آلام شديدة في الرأس والرقبة والعين.
وأصدر صاحب حوض الأسماك الصيني تعويضًا رسميًا عن الإصابة بقيمة 700 يوان (98 دولارًا أمريكيًا).