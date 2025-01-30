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https://sarabic.ae/20250130/سمكة-تبتلع-رأس-حورية-بحر-فيديو----1097299264.html
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
سبوتنيك عربي
في حوض أسماك في الصين، هاجمت سمكة "حفش" عملاقة فتاة روسية، أثناء عملها في حوض لعرض الأسماك البحرية في الصين. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T06:56+0000
2025-01-30T06:56+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو السمكة وهي تمسك رأس الفتاة فجأة، وقالت الضحية ماشا البالغة من العمر 22 عاما، إن الحادث وقع في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة شيشوانجبان في الصين.ونجت الفتاة لكنها أصيبت بإصابات طفيفة في وجهها ولكنها ستترك أثارا امدة طويلة، وأفادت الفتاة أنها تعاني من آلام شديدة في الرأس والرقبة والعين.وأصدر صاحب حوض الأسماك الصيني تعويضًا رسميًا عن الإصابة بقيمة 700 يوان (98 دولارًا أمريكيًا).
https://sarabic.ae/20250111/جلد-نوع-من-الأسماك-قد-يحمل-علاجا-أفضل-للحروق-1096691188.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو

06:56 GMT 30.01.2025
© Photo / x سمكة تبتلع رأس حورية بحر
سمكة تبتلع رأس حورية بحر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
في حوض أسماك في الصين، هاجمت سمكة "حفش" عملاقة فتاة روسية، أثناء عملها في حوض لعرض الأسماك البحرية في الصين.
ويظهر في الفيديو السمكة وهي تمسك رأس الفتاة فجأة، وقالت الضحية ماشا البالغة من العمر 22 عاما، إن الحادث وقع في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة شيشوانجبان في الصين.
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق
11 يناير, 16:01 GMT
ونجت الفتاة لكنها أصيبت بإصابات طفيفة في وجهها ولكنها ستترك أثارا امدة طويلة، وأفادت الفتاة أنها تعاني من آلام شديدة في الرأس والرقبة والعين.
وأصدر صاحب حوض الأسماك الصيني تعويضًا رسميًا عن الإصابة بقيمة 700 يوان (98 دولارًا أمريكيًا).
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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