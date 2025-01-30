https://sarabic.ae/20250130/مقتل-حارق-القرآن-سلوان-موميكا-خلال-بث-مباشر-فيديو----1097303089.html
مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، أنباء عن اغتيال سلوان موميكا، حارق القرآن داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على تيك توك. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:19+0000
2025-01-30T09:19+0000
2025-01-30T09:19+0000
منوعات
السويد
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
الأخبار
القرآن الكريم
أخبار القرآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097303670_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_72cf98c018add9f3773883e8ee46dee3.jpg
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلادالعراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
https://sarabic.ae/20230823/حارق-القرآن-يتعرض-للضرب-والمشهد-يتصدر-التريند-العربي-فيديو---1080355727.html
السويد
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097303670_156:0:1085:697_1920x0_80_0_0_bbe7995089d024e49bf40b8e05a8a562.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار, القرآن الكريم, أخبار القرآن
منوعات, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار, القرآن الكريم, أخبار القرآن
مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
ذكرت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، أنباء عن اغتيال سلوان موميكا، حارق القرآن داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على تيك توك.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.
وأفاد التلفزيون السويدي الرسمي، صباح اليوم الخميس، بأنه بعد الساعة الحادية عشرة مساء يوم أمس الأربعاء، تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف إلى منطقة سكنية في منطقة هوفسجو في بلدة سودرتاليا بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.
وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.
ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.