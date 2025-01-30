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مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، أنباء عن اغتيال سلوان موميكا، حارق القرآن داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على تيك توك. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:19+0000
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وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلادالعراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
https://sarabic.ae/20230823/حارق-القرآن-يتعرض-للضرب-والمشهد-يتصدر-التريند-العربي-فيديو---1080355727.html
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منوعات, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار, القرآن الكريم, أخبار القرآن
منوعات, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار, القرآن الكريم, أخبار القرآن

مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو

09:19 GMT 30.01.2025
© Photo / Swedish Televisionصورة لسلوان موميكا حارق القرآن
صورة لسلوان موميكا حارق القرآن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Swedish Television
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ذكرت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، أنباء عن اغتيال سلوان موميكا، حارق القرآن داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على تيك توك.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.

وأفاد التلفزيون السويدي الرسمي، صباح اليوم الخميس، بأنه بعد الساعة الحادية عشرة مساء يوم أمس الأربعاء، تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف إلى منطقة سكنية في منطقة هوفسجو في بلدة سودرتاليا بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.

مهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
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23 أغسطس 2023, 13:52 GMT
وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.
ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية، وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلّف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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