https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الأمريكي-ينفذ-ضربة-جوية-في-سوريا-تقضي-على-أحد-قادة-حراس-الدين-1097329773.html

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على محمد صلاح الزبير، أحد قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T01:46+0000

2025-01-31T01:46+0000

2025-01-31T01:46+0000

أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي

تنظيم القاعدة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082327950_0:353:1021:927_1920x0_80_0_0_65228e5232f70569be0b87a8499f49cc.jpg

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغارة الجوية، التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزبير القيادي في جماعة حراس الدين.وجاء في البيان "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء المنطقة بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.وجماعة "حراس الدين" واحدة من فروع تنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا، وهي تعمل في سوريا وتروج للأيديولوجية الإسلامية المتشددة. كما تشارك الجماعة بنشاط في الأعمال القتالية، ويزعم الأمريكيون أنها تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة.

https://sarabic.ae/20250131/الدفاع-المدني-السوري-هجوم-بطائرة-مسيّرة-مجهولة-يودي-بحياة-شخص-في-ريف-إدلب-1097329191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم القاعدة, العالم العربي