https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الأمريكي-ينفذ-ضربة-جوية-في-سوريا-تقضي-على-أحد-قادة-حراس-الدين-1097329773.html
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على محمد صلاح الزبير، أحد قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T01:46+0000
2025-01-31T01:46+0000
2025-01-31T01:46+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغارة الجوية، التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزبير القيادي في جماعة حراس الدين.وجاء في البيان "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء المنطقة بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.وجماعة "حراس الدين" واحدة من فروع تنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا، وهي تعمل في سوريا وتروج للأيديولوجية الإسلامية المتشددة. كما تشارك الجماعة بنشاط في الأعمال القتالية، ويزعم الأمريكيون أنها تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة.
https://sarabic.ae/20250131/الدفاع-المدني-السوري-هجوم-بطائرة-مسيّرة-مجهولة-يودي-بحياة-شخص-في-ريف-إدلب-1097329191.html
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم القاعدة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم القاعدة, العالم العربي
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على محمد صلاح الزبير، أحد قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغارة الجوية، التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزبير القيادي في جماعة حراس الدين.
وجاء في البيان "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء المنطقة بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخص مجهول الهوية
جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.
وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
وجماعة "حراس الدين" واحدة من فروع تنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا، وهي تعمل في سوريا وتروج للأيديولوجية الإسلامية المتشددة. كما تشارك الجماعة بنشاط في الأعمال القتالية، ويزعم الأمريكيون أنها تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة.