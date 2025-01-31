الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الأمريكي-ينفذ-ضربة-جوية-في-سوريا-تقضي-على-أحد-قادة-حراس-الدين-1097329773.html
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على محمد صلاح الزبير، أحد قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T01:46+0000
2025-01-31T01:46+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
تنظيم القاعدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082327950_0:353:1021:927_1920x0_80_0_0_65228e5232f70569be0b87a8499f49cc.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغارة الجوية، التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزبير القيادي في جماعة حراس الدين.وجاء في البيان "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء المنطقة بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.وجماعة "حراس الدين" واحدة من فروع تنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا، وهي تعمل في سوريا وتروج للأيديولوجية الإسلامية المتشددة. كما تشارك الجماعة بنشاط في الأعمال القتالية، ويزعم الأمريكيون أنها تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة.
https://sarabic.ae/20250131/الدفاع-المدني-السوري-هجوم-بطائرة-مسيّرة-مجهولة-يودي-بحياة-شخص-في-ريف-إدلب-1097329191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082327950_0:257:1021:1023_1920x0_80_0_0_0c2b379040e12f75da191f067057e2a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم القاعدة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم القاعدة, العالم العربي

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا تقضي على أحد قادة "حراس الدين"

01:46 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مسلحين من "قسد" بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا
مقتل مسلحين من قسد بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة جوية في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على محمد صلاح الزبير، أحد قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغارة الجوية، التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح الزبير القيادي في جماعة حراس الدين.
عدسة سبوتنيك ترصد عمل فريق الدفاع المدني السوري لانتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب
00:04 GMT
وجاء في البيان "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء المنطقة بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.
وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
وجماعة "حراس الدين" واحدة من فروع تنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا، وهي تعمل في سوريا وتروج للأيديولوجية الإسلامية المتشددة. كما تشارك الجماعة بنشاط في الأعمال القتالية، ويزعم الأمريكيون أنها تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала