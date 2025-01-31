الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/الدفاع-المدني-السوري-هجوم-بطائرة-مسيّرة-مجهولة-يودي-بحياة-شخص-في-ريف-إدلب-1097329191.html
الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب
الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السوري، صباح اليوم الجمعة، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T00:04+0000
2025-01-31T00:09+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093561921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b2f59e66a2bcb96def66b383b2b4685.jpg
وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.ولم تتضح بعد هوية الضحية أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، في وقت تشهد المنطقة عمليات استهداف عبر الطائرات المسيّرة.والأحد الماضي، أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار ضخم وقع، داخل مدينة إزرع شمال درعا جنوبي سوريا. وصرح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية " اللواء 12" على أطراف مدينة إزرع".وأضاف المصدر أن "طائرة حربية إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من جهة الجولان المحتل، استهدفت الموقع ما أدى إلى سلسلة انفجارات واندلاع حريق كبير في المكان".يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20250126/لحظة-انفجار-ضخم-داخل-شمال-درعا-جنوبي-سوريا-فيديو-1097186757.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093561921_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_a931244899ca587e8d669d936045afdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إدلب, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إدلب, العالم العربي

الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب

00:04 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 00:09 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Ali Hashemعدسة "سبوتنيك" ترصد عمل فريق الدفاع المدني السوري لانتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق
عدسة سبوتنيك ترصد عمل فريق الدفاع المدني السوري لانتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني السوري، صباح اليوم الجمعة، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.
وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
ولم تتضح بعد هوية الضحية أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، في وقت تشهد المنطقة عمليات استهداف عبر الطائرات المسيّرة.
والأحد الماضي، أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار ضخم وقع، داخل مدينة إزرع شمال درعا جنوبي سوريا. وصرح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية " اللواء 12" على أطراف مدينة إزرع".
وأضاف المصدر أن "طائرة حربية إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من جهة الجولان المحتل، استهدفت الموقع ما أدى إلى سلسلة انفجارات واندلاع حريق كبير في المكان".
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
لحظة وقوع انفجار ضخم داخل شمال درعا جنوبي سوريا... فيديو
26 يناير, 23:24 GMT
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала