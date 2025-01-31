الدفاع المدني السوري: هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة يودي بحياة شخص في ريف إدلب
00:04 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 00:09 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Ali Hashemعدسة "سبوتنيك" ترصد عمل فريق الدفاع المدني السوري لانتشال ضحايا العدوان الإسرائيلي على دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلن الدفاع المدني السوري، صباح اليوم الجمعة، مقتل شخص مجهول الهوية جراء هجوم صاروخي شنّته طائرة مسيّرة مجهولة، استهدف سيارته على طريق سرمدا – إدلب، بالقرب من قرية الحلزون في ريف إدلب الشمالي.
وذكر الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن فرقه قامت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بانتشال أشلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى باب الهوى، كما عملت على تأمين الموقع وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
مقتل شخص مجهول الهوية، بهجوم صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفته في سيارة يستقلها على طريق سرمدا ـ إدلب بالقرب من قرية الحلزون بريف #إدلب الشمالي، في وقت متأخر مساء يوم الخميس 30 كانون الثاني، فرقنا انتشلت أشلاء الجثة وسلمتها لمشفى باب الهوى، وأمنت المكان وفتحت الطريق… pic.twitter.com/lKvTv6BEQw— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 30, 2025
ولم تتضح بعد هوية الضحية أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، في وقت تشهد المنطقة عمليات استهداف عبر الطائرات المسيّرة.
والأحد الماضي، أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار ضخم وقع، داخل مدينة إزرع شمال درعا جنوبي سوريا. وصرح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية " اللواء 12" على أطراف مدينة إزرع".
وأضاف المصدر أن "طائرة حربية إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من جهة الجولان المحتل، استهدفت الموقع ما أدى إلى سلسلة انفجارات واندلاع حريق كبير في المكان".
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يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.