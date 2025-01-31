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الشرطة الجزائرية تحبط محاولة إغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة
الشرطة الجزائرية تحبط محاولة إغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن قيام الشرطة القضائية في البلاد، بتوقيف 4 أشخاص بحوزتهم دنانير جزائرية مزوّرة بغية استخدامها في عقد صفقة تجارية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T17:20+0000
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وتمت العملية بناءً على معلومات مؤكدة وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية تفيد بعزم مجموعة أشخاص من ولايات وسط البلاد، عقد صفقة تجارية في مدينة علي منجلي باستعمال نقود مزورة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.وعلى الفور، تحركت عناصر الشرطة وتمكنت من توقيف 4 أشخاص وضُبط بحوزتهم 99 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، أي ما يعادل 198 ألف دينار جزائري.وعمدت السلطات إلى تحويل المشتبه بهم والمحجوزات إلى مقر أمن دائرة علي منجلي، حيث كشف الخبراء أن الأوراق النقدية المضبوطة مزوّرة بالفعل.يُذكر أن مروجي العملة المزورة يستهدفون عادة الأسواق الشعبية، خاصة في فصل الشتاء، وذلك لتمرير أوراقهم المزورة، وقد تم توقيف العديد منهم في السنوات الأخيرة في أسواق الخروب وتاجنانت.
https://sarabic.ae/20250130/الجزائر-وروسيا-تعززان-شراكتهما-بتوقيع-9-اتفاقيات-تعاون-في-مجالات-متعددة-1097321760.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار

الشرطة الجزائرية تحبط محاولة إغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة

17:20 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن قيام الشرطة القضائية في البلاد، بتوقيف 4 أشخاص بحوزتهم دنانير جزائرية مزوّرة بغية استخدامها في عقد صفقة تجارية.
وتمت العملية بناءً على معلومات مؤكدة وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية تفيد بعزم مجموعة أشخاص من ولايات وسط البلاد، عقد صفقة تجارية في مدينة علي منجلي باستعمال نقود مزورة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وعلى الفور، تحركت عناصر الشرطة وتمكنت من توقيف 4 أشخاص وضُبط بحوزتهم 99 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، أي ما يعادل 198 ألف دينار جزائري.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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أمس, 17:15 GMT
وعمدت السلطات إلى تحويل المشتبه بهم والمحجوزات إلى مقر أمن دائرة علي منجلي، حيث كشف الخبراء أن الأوراق النقدية المضبوطة مزوّرة بالفعل.

وبعد استكمال التحقيق، تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه بهم بتهمة ترويج عملة وطنية مزورة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.

يُذكر أن مروجي العملة المزورة يستهدفون عادة الأسواق الشعبية، خاصة في فصل الشتاء، وذلك لتمرير أوراقهم المزورة، وقد تم توقيف العديد منهم في السنوات الأخيرة في أسواق الخروب وتاجنانت.
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