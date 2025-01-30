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الجزائر وروسيا تعززان شراكتهما بتوقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة
الجزائر وروسيا تعززان شراكتهما بتوقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقّعت الجزائر وروسيا، اليوم الخميس، اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T17:15+0000
2025-01-30T17:15+0000
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جاء ذلك خلال أشغال الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية، التي انعقدت في الجزائر العاصمة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.وكان أبرز الحضور، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف.وشملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي، وتبادل الطلاب بين الجامعات الجزائرية والروسية، إضافة إلى تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا.كما تم توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين.من جانبه، أكد الوزير شرفة أهمية هذه الاتفاقيات في دعم التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وفق مبدأ "رابح-رابح".من جهته، أشاد باتروشيف بمخرجات الاجتماعات، مؤكداً استعداد روسيا لتوسيع التعاون ليشمل قطاعات جديدة، وزيادة المنح الدراسية للطلبة الجزائريين في الجامعات الروسية، التي تستقبل حالياً نحو 2000 طالب جزائري.هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والعلمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250128/برلماني-جزائري-نسعى-لتطوير-علاقاتنا-الاستراتيجية-مع-روسيا-ونرفض-أي-هيمنة-فرنسية-1097224649.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجزائر وروسيا تعززان شراكتهما بتوقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة

17:15 GMT 30.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقّعت الجزائر وروسيا، اليوم الخميس، اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
جاء ذلك خلال أشغال الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية، التي انعقدت في الجزائر العاصمة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
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وكان أبرز الحضور، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي، وتبادل الطلاب بين الجامعات الجزائرية والروسية، إضافة إلى تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين.
من جانبه، أكد الوزير شرفة أهمية هذه الاتفاقيات في دعم التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وفق مبدأ "رابح-رابح".
من جهته، أشاد باتروشيف بمخرجات الاجتماعات، مؤكداً استعداد روسيا لتوسيع التعاون ليشمل قطاعات جديدة، وزيادة المنح الدراسية للطلبة الجزائريين في الجامعات الروسية، التي تستقبل حالياً نحو 2000 طالب جزائري.
هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والعلمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.
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