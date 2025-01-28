https://sarabic.ae/20250128/برلماني-جزائري-نسعى-لتطوير-علاقاتنا-الاستراتيجية-مع-روسيا-ونرفض-أي-هيمنة-فرنسية-1097224649.html

برلماني جزائري: نسعى لتطوير علاقاتنا الاستراتيجية مع روسيا ونرفض أي هيمنة فرنسية

برلماني جزائري: نسعى لتطوير علاقاتنا الاستراتيجية مع روسيا ونرفض أي هيمنة فرنسية

سبوتنيك عربي

قال النائب في البرلمان الجزائري الدكتور علي ربيج إن الجزائر تمتلك العديد من البدائل لتقليص الاعتماد على فرنسا، مشيرا إلى أنها أنها تسعى إلى تطوير علاقات... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T06:50+0000

2025-01-28T06:50+0000

2025-01-28T06:50+0000

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وأضاف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الجزائر جزء من القارة الأفريقية التي تشهد مرحلة من التنوير، حيث يتنامى الرفض بين الجيل الجديد لهيمنة فرنسا على بعض الدول الأفريقية مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو"، مشدّدًا على أنّ "الجزائر ترفض أي محاولة لاستمرار السيطرة الفرنسية، ورفضت أن تكون "حديقة خلفية" لفرنسا أو تحت وصايتها".وأوضح أنّ "الجزائر لا تسعى إلى افتعال مشاكل مع فرنسا، لكن في الوقت نفسه لن تقبل أن تظل تحت الهيمنة الفرنسية أو تحت أي نوع من الإملاءات"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموقف جزء من مقاومة الشعب الجزائري الذي استمر في محاربة الاستعمار الفرنسي لأكثر من 130 عامًا". وأضاف: أنّ "العلاقة مع فرنسا تظل بين التوتر والتخفيض والتصعيد، وهي علاقة لن تستقر أبدًا".كما تحدث البرلماني الجزائري عن استمرار بعض القوى الفرنسية في محاولة السيطرة على الجزائر والدول المجاورة مثل تونس ولبنان، مشيرًا إلى أنّ "الأقلية الفرنسية ترغب في استمرار هذه العلاقة".وأكد أنّ "الجزائر لا تقبل أن تكون تحت هيمنة فرنسا، ولا تسعى إلى تصعيد الأوضاع مع الشعب الفرنسي، بل هي على استعداد للمواجهة إذا حاولت السلطات الفرنسية فرض سيطرتها".وفي ما يخص الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، أكد ربيج أنّ "الجزائر تسعى إلى تحقيق مصالحة تاريخية، لكن هناك ملفات لم يتم حسمها بعد".وأوضح أنّ "الملف الأول يتعلق بالاعتراف من قبل فرنسا بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها في الجزائر، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الجزائري".وأضاف: "نحن لا نطالب بتعويضات مالية، بل نريد اعترافًا بهذه الجرائم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاعتراف يكفي أبناء الجزائر والشهداء".أما الملف الثاني فيتعلق "بالتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، حيث لا تزال الجزائر تطالب بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها فرنسا في المنطقة، وهو أمر ترفض فرنسا تنفيذه حتى اليوم".وركز ضيف "سبوتنيك" أيضًا على "استمرار الخلافات المتعلقة بالتاريخ الاستعماري الفرنسي، حيث ندد بالرفض الفرنسي المتواصل لمطالبة الجزائر بالحصول على خرائط التفجيرات النووية".كما أشار إلى أنّ "فرنسا تواصل مطالبة الجزائر بالتعامل مع مسائل تتعلق بالحدود والسيادة، وهو أمر غير مقبول في ظل ما مرت به الجزائر من تاريخ استعماري مرير".أما عن واقع الجالية الجزائرية في فرنسا، فأكد ربيج أنّ "هذه الجالية تعاني من عداء اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا بشكل عام، وأن الخطاب العنصري ضد الجالية الجزائرية والعربية أصبح أكثر شيوعًا في الوقت الراهن".وأضاف: "لا يمكننا السماح للخطاب العنصري بأن يسيطر، ولكننا لا نريد أن يدخل الجزائريون في صدام مع السلطات الفرنسية، ونحن نطالب بحقوقنا ونرفض أي محاولات للانتقاص من كرامتنا".وشدّد ربيج على أنّ "الحكومات السابقة في الجزائر قد قدمت تنازلات لفرنسا، لكن الوضع الآن مختلف تمامًا".وأوضح أنّ "بلاده لن تقبل بأن تظل العلاقات مع فرنسا قائمة على فرض إرادات أو استمرار الهيمنة الفرنسية"، مضيفا: "الوضع بين البلدين قد يتجه نحو التصعيد في حال استمرت فرنسا في إصرارها على مواقفها".وأشار النائب الجزائري إلى أنّ "الجزائر لن تتراجع عن مطالبها المتعلقة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية والتفجيرات النووية"، مكررًا أنّ "فرنسا لم تُظهر أي إرادة جادة لحسم هذه الملفات، وهو ما يزيد من توتر العلاقات بين البلدين".

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