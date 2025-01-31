https://sarabic.ae/20250131/تقرير-الصين-تبني-مركز-قيادة-عسكري-أكبر-بعشر-مرات-من-البنتاغون-1097330987.html
تقرير: الصين تبني مركز قيادة عسكري أكبر بعشر مرات من البنتاغون
تقرير: الصين تبني مركز قيادة عسكري أكبر بعشر مرات من البنتاغون
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية بأن الجيش الصيني يقوم ببناء مجمع لأكبر مركز قيادة للجيش في العالم جنوب غرب بكين، ابتداء من عام 2024، والذي سيكون حجمه أكبر بعشر مرات من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T04:38+0000
2025-01-31T04:38+0000
2025-01-31T04:38+0000
الصين
العالم
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وقالت التقارير، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية وتصريحات مصادر استخبارية: "صور الأقمار الصناعية... تُظهر موقع بناء مساحته نحو 1500 فدان (أكثر من 6 كيلومترات مربعة) على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بكين، به حفر عميقة يقدر الخبراء العسكريون أنها ستضم مخابئ محصنة كبيرة لحماية القادة العسكريين الصينيين أثناء أي صراع، بما في ذلك حرب نووية محتملة".وأطلق المحللون العسكريون على المنشأة اسم "مدينة بكين العسكرية".وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه استنادًا إلى تقييم لصور الأقمار الصناعية، ذُكر أن أعمال البناء الرئيسية بدأت في منتصف عام 2024، وأنه لم يكن هناك أي وجود عسكري مرئي بالموقع في ذلك الوقت، ولكن كانت هناك لافتات تحذر من تحليق الطائرات المسيرة أو التصوير الفوتوغرافي.وقال دينيس وايلدر، الرئيس السابق لقسم التحليلات الصينية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، للصحيفة: "إذا تأكدت هذه المعلومات، فإن هذا المخبأ الجديد المتقدم تحت الأرض للقيادة العسكرية، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية، سيشير إلى نية بكين تطوير ليس فقط قوات تقليدية عالمية المستوى، بل أيضاً قدرة حربية نووية متقدمة".البحرية الأمريكية تحظر استخدام "ديب سيك" الصيني بسبب مخاوف "أمنية وأخلاقية""بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة
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الصين, العالم
تقرير: الصين تبني مركز قيادة عسكري أكبر بعشر مرات من البنتاغون
أفادت تقارير بريطانية بأن الجيش الصيني يقوم ببناء مجمع لأكبر مركز قيادة للجيش في العالم جنوب غرب بكين، ابتداء من عام 2024، والذي سيكون حجمه أكبر بعشر مرات من البنتاغون الأمريكي، والذي سيضم أيضًا مخابئ لكبار المسؤولين في البلاد.
وقالت التقارير، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية وتصريحات مصادر استخبارية: "صور الأقمار الصناعية... تُظهر موقع بناء مساحته نحو 1500 فدان (أكثر من 6 كيلومترات مربعة) على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بكين، به حفر عميقة يقدر الخبراء العسكريون أنها ستضم مخابئ محصنة كبيرة لحماية القادة العسكريين الصينيين أثناء أي صراع، بما في ذلك حرب نووية محتملة".
وتقول القوات المسلحة الأمريكية إن مجتمع الاستخبارات يراقب عن كثب المنشأة، التي ستكون "أكبر مركز قيادة عسكري في العالم، ويزيد حجمه عن حجم البنتاغون بعشرة أضعاف".
وأطلق المحللون العسكريون على المنشأة اسم "مدينة بكين العسكرية".
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه استنادًا إلى تقييم لصور الأقمار الصناعية، ذُكر أن أعمال البناء الرئيسية بدأت في منتصف عام 2024، وأنه لم يكن هناك أي وجود عسكري مرئي بالموقع في ذلك الوقت، ولكن كانت هناك لافتات تحذر من تحليق الطائرات المسيرة أو التصوير الفوتوغرافي.
وقال دينيس وايلدر، الرئيس السابق لقسم التحليلات الصينية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، للصحيفة: "إذا تأكدت هذه المعلومات، فإن هذا المخبأ الجديد المتقدم تحت الأرض للقيادة العسكرية، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية، سيشير إلى نية بكين تطوير ليس فقط قوات تقليدية عالمية المستوى، بل أيضاً قدرة حربية نووية متقدمة".