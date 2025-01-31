شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"

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مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250131/شركة-تجسس-إسرائيلية-تستهدف-العشرات-من-مستخدمي-تطبيق-واتسآب-1097357668.html
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون في إدارة تطبيق الدردشة الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأرسلت إدارة "واتسآب" خطابا إلى الشركة الإسرائيلية بعد حدوث الاختراق، مؤكدة في بيان، أنها ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، ورغم تعطيل المحاولات، أحالت الشركة المتضررين من التجسس إلى شركة "سيتزين لاب" الكندية، المتخصصة في مراقبة الإنترنت، وفقا لتصريحات مسؤول في "واتسآب"، لوسائل إعلام غربية.وتُعرف "باراغون سوليوشنز" ببيع برامج التجسس للحكومات، مدعية التزامها بالأخلاقيات، لكن الكشف الأخير من جانب مسؤول "واتسآب" أثار مخاوف بشأن انتشار هذه الأدوات، خاصة بعد اكتشاف استخدامها ضد صحفيين ومسؤولين.ورغم ترويج شركة "باراغون" لبيع برامجها للدول "الديمقراطية المستقرة"، بحسب زعمها، فإن منظمات حقوقية تؤكد أن انتهاكاتها تعكس واقعا مختلفا، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة لبرامج التجسس التجارية.ورفضت شركة "باراغون سوليوشنز" التعليق لوسال الإعلام الغربية، بشأن تصريحات المسؤول لدى "واتسآب".
https://sarabic.ae/20240925/مصر-تكشف-حقيقة-مزاعم-رسائل-واتسآب-وتحدد-واقع-مياه-الشرب----1093089239.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منوعات
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منوعات

شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"

16:50 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Patrick Sisonتطبيق واتساب
تطبيق واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Patrick Sison
تابعنا عبر
صرح مسؤولون في إدارة تطبيق الدردشة الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، اليوم الجمعة، أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز"، "استهدفت نحو 90 مستخدما من مستخدمي التطبيق، من بينهم صحفيين وأعضاء في المجتمع المدني".
وأرسلت إدارة "واتسآب" خطابا إلى الشركة الإسرائيلية بعد حدوث الاختراق، مؤكدة في بيان، أنها ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، ورغم تعطيل المحاولات، أحالت الشركة المتضررين من التجسس إلى شركة "سيتزين لاب" الكندية، المتخصصة في مراقبة الإنترنت، وفقا لتصريحات مسؤول في "واتسآب"، لوسائل إعلام غربية.
وتُعرف "باراغون سوليوشنز" ببيع برامج التجسس للحكومات، مدعية التزامها بالأخلاقيات، لكن الكشف الأخير من جانب مسؤول "واتسآب" أثار مخاوف بشأن انتشار هذه الأدوات، خاصة بعد اكتشاف استخدامها ضد صحفيين ومسؤولين.
clear glass measuring cup on white table - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
مجتمع
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
25 سبتمبر 2024, 11:49 GMT
ورغم ترويج شركة "باراغون" لبيع برامجها للدول "الديمقراطية المستقرة"، بحسب زعمها، فإن منظمات حقوقية تؤكد أن انتهاكاتها تعكس واقعا مختلفا، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة لبرامج التجسس التجارية.
ورفضت شركة "باراغون سوليوشنز" التعليق لوسال الإعلام الغربية، بشأن تصريحات المسؤول لدى "واتسآب".
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