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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250131/ضابط-بريطاني-يسرق-ممتلكات-عسكرية-بقيمة-350-ألف-جنيه-إسترليني-لصالح-عشيقته-1097338939.html
ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته
ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية، بأن محكمة بريطانية أصدرت حكما بسجن مسؤول في الجيش لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:28+0000
2025-01-31T09:28+0000
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وقالت التقارير: "حكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".وحكم على الرجل بالسجن لمدة 3 سنوات.
https://sarabic.ae/20250130/العثور-على-بقايا-حيوانات-يدفع--نشطاء-إلى-المطالبة-بالتيقن-من-مصادر-اللحوم-في-المغرب-1097315799.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته

09:28 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Sergei Stepanov
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أفادت تقارير بريطانية، بأن محكمة بريطانية أصدرت حكما بسجن مسؤول في الجيش لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا باهظة الثمن لعشيقته، حيث بلغت العائدات ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني.
وقالت التقارير: "حكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".

ويشار إلى أن المتهم جيد شارلوت، 45 عاماً، هو متزوج وأب لثلاثة أطفال، خدم في الجيش لمدة 17 عاماً، وبدأ بالاستيلاء على أشياء مثل الطابعات والخراطيش مع خوذة لبيعها على منصة "إي باي" بعد أن أخبر عشيقته بأنه ثري.

واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".
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العثور على "بقايا حيوانات" يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتيقن من مصادر اللحوم في المغرب
أمس, 14:04 GMT
وحكم على الرجل بالسجن لمدة 3 سنوات.
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