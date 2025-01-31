https://sarabic.ae/20250131/ضابط-بريطاني-يسرق-ممتلكات-عسكرية-بقيمة-350-ألف-جنيه-إسترليني-لصالح-عشيقته-1097338939.html

ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته

ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بريطانية، بأن محكمة بريطانية أصدرت حكما بسجن مسؤول في الجيش لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T09:28+0000

2025-01-31T09:28+0000

2025-01-31T09:28+0000

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وقالت التقارير: "حكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".وحكم على الرجل بالسجن لمدة 3 سنوات.

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