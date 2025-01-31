https://sarabic.ae/20250131/ضابط-بريطاني-يسرق-ممتلكات-عسكرية-بقيمة-350-ألف-جنيه-إسترليني-لصالح-عشيقته-1097338939.html
ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته
ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية، بأن محكمة بريطانية أصدرت حكما بسجن مسؤول في الجيش لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:28+0000
2025-01-31T09:28+0000
2025-01-31T09:28+0000
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وقالت التقارير: "حكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".وحكم على الرجل بالسجن لمدة 3 سنوات.
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العالم, بريطانيا
ضابط بريطاني يسرق ممتلكات عسكرية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني لصالح عشيقته
أفادت تقارير بريطانية، بأن محكمة بريطانية أصدرت حكما بسجن مسؤول في الجيش لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا باهظة الثمن لعشيقته، حيث بلغت العائدات ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني.
وقالت التقارير: "حكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".
ويشار إلى أن المتهم جيد شارلوت، 45 عاماً، هو متزوج وأب لثلاثة أطفال، خدم في الجيش لمدة 17 عاماً، وبدأ بالاستيلاء على أشياء مثل الطابعات والخراطيش مع خوذة لبيعها على منصة "إي باي" بعد أن أخبر عشيقته بأنه ثري.
واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".
وحكم على الرجل بالسجن لمدة 3 سنوات.