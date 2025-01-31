غيراسيموف يضع استراتيجيات جديدة لقوات "الشرق" بعد تحرير مواقع مهمة... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، تفقد مركز قيادة قوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة واستمع لتقارير قائد القوات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية- النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف، مركز مركز القيادة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضافت الوزارة: "رئيس هيئة الأركان العامة استمع... إلى تقارير قائد المجموعة الفريق أندريه إيفانوف حول الوضع في مناطق مسؤولية تجمع القوات".
وتابعت: "في تلخيصه لنتائج الجلسة، أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى نجاحات مجموعة "الشرق" في تحرير بلدتي فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا، وحدد مهام لمزيد من الإجراءات".
📹الدفاع الروسية تعلن أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يتفقد مركز مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويستمع لتقارير قائد القوات pic.twitter.com/D7PU6EMIfV— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 31, 2025
وقدّم غيراسيموف الجوائز لأفضل العسكريين وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم في تنفيذ المهام القتالية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 26 الشهر الجاري، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تحرير فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا يجعل من الممكن تأمين الحدود الجنوبية الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.