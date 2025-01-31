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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/غيراسيموف-يضع-استراتيجيات-جديدة-لقوات-الشرق-بعد-تحرير-مواقع-مهمة-فيديو-1097336925.html
غيراسيموف يضع استراتيجيات جديدة لقوات "الشرق" بعد تحرير مواقع مهمة... فيديو
غيراسيموف يضع استراتيجيات جديدة لقوات "الشرق" بعد تحرير مواقع مهمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، تفقد مركز قيادة قوات مجموعة "الشرق" في منطقة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:10+0000
2025-01-31T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097336738_44:0:1219:661_1920x0_80_0_0_6905cf7532820c627b07862e6fd51bfc.png
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية- النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف، مركز مركز القيادة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتابعت: "في تلخيصه لنتائج الجلسة، أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى نجاحات مجموعة "الشرق" في تحرير بلدتي فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا، وحدد مهام لمزيد من الإجراءات".وقدّم غيراسيموف الجوائز لأفضل العسكريين وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم في تنفيذ المهام القتالية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 26 الشهر الجاري، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.تحرير فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا يجعل من الممكن تأمين الحدود الجنوبية الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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روسيا

غيراسيموف يضع استراتيجيات جديدة لقوات "الشرق" بعد تحرير مواقع مهمة... فيديو

08:10 GMT 31.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات الشرق في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، تفقد مركز قيادة قوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة واستمع لتقارير قائد القوات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية- النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف، مركز مركز القيادة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت الوزارة: "رئيس هيئة الأركان العامة استمع... إلى تقارير قائد المجموعة الفريق أندريه إيفانوف حول الوضع في مناطق مسؤولية تجمع القوات".

وتابعت: "في تلخيصه لنتائج الجلسة، أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى نجاحات مجموعة "الشرق" في تحرير بلدتي فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا، وحدد مهام لمزيد من الإجراءات".
وقدّم غيراسيموف الجوائز لأفضل العسكريين وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم في تنفيذ المهام القتالية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
26 يناير, 14:12 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 26 الشهر الجاري، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تحرير فيليكا نوفوسيلكا وفريميفكا يجعل من الممكن تأمين الحدود الجنوبية الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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