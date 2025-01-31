https://sarabic.ae/20250131/لافروف-وفيدان-يبحثان-تفاصيل-الوضع-في-سوريا-والمنطقة-1097359089.html
لافروف وفيدان يبحثان تفاصيل الوضع في سوريا والمنطقة
لافروف وفيدان يبحثان تفاصيل الوضع في سوريا والمنطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا تطورات الوضع في سوريا والمنطقة، خلال محادثة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T17:37+0000
2025-01-31T17:37+0000
2025-01-31T17:37+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني: "في 31 يناير (كانون الثاني الجاري)، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية تركيا، هاكان فيدان. وخلال المحادثة، جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا والمنطقة".وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أول أمس الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.
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روسيا, العالم العربي, العالم
روسيا, العالم العربي, العالم
لافروف وفيدان يبحثان تفاصيل الوضع في سوريا والمنطقة
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا تطورات الوضع في سوريا والمنطقة، خلال محادثة هاتفية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني: "في 31 يناير (كانون الثاني الجاري)، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية تركيا، هاكان فيدان. وخلال المحادثة، جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا والمنطقة".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أول أمس الأربعاء، أن الوفد الروسي الذي زار دمشق، ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا، مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون.
وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".
تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية - السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أول أمس الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.