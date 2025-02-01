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إعدامات جديدة تسجل في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية
إعدامات جديدة تسجل في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية
سبوتنيك عربي
أكد مصدر محلي في ريف حماة الشرقي لـ"سبوتنيك"، تسجيل مقتل 7 مدنيين في بلدة تل ذهب، وذلك بعد دخول مسلحين مجهولين إلى البلدة مساء اليوم السبت، وقيامهم بإطلاق... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T19:37+0000
2025-02-01T19:37+0000
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وأوضح المصدر أن "المسلحين اعتقلوا عددا من أهالي البلدة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، وسط خوف كبير من تصفيتهم كما حصل بعدة قرى بريف حمص الغربي، حيث وجه الأهالي نداءات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة، للتدخل وحماية المدنيين والكشف عن مصير المعتقلين".اغتيال عالم في البحوث العلمية بدمشقبعد فقدان الاتصال مع الدكتور حسان إبراهيم، الذي يعد من أهم العلماء السوريين، والذي يعمل بأحد مراكز البحوث العلمية في العاصمة السورية دمشق منذ عدة أيام، وجدت اليوم جثته مرمية على أحد الطرق الفرعية ببلدة معربا بريف دمشق .وأضاف المصدر: "اليوم ظهرا تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثته مرمية على أحد الطرقات بريف دمشق، وقد تعرض لإطلاق نار مباشر بالإضافة إلى كدمات على مختلف أنحاء الجسم، مما يؤكد تعرضه لتعذيب قبل إعدامه".
https://sarabic.ae/20250201/إعلام-أحمد-الشرع-يتوجه-إلى-السعودية-غدا-الأحد-في-أول-زيارة-خارجية-1097386768.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

إعدامات جديدة تسجل في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية

19:37 GMT 01.02.2025
© Photoصورة متداولة لعناصر مسلحة "لم تثبت تبعيتها لأحد" في حمص، سوريا
صورة متداولة لعناصر مسلحة لم تثبت تبعيتها لأحد في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
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حصري
أكد مصدر محلي في ريف حماة الشرقي لـ"سبوتنيك"، تسجيل مقتل 7 مدنيين في بلدة تل ذهب، وذلك بعد دخول مسلحين مجهولين إلى البلدة مساء اليوم السبت، وقيامهم بإطلاق النار على منازل المدنيين ودخول بعضها، حيث تعرضت معظم منازل البلدة لعمليات سرقة، وبعد مغادرة المسلحين تم اكتشاف جثث المدنيين الـ 7، وقد تم إعدامهم بواسطة عدة طلقات نارية في الرأس.
وأوضح المصدر أن "المسلحين اعتقلوا عددا من أهالي البلدة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، وسط خوف كبير من تصفيتهم كما حصل بعدة قرى بريف حمص الغربي، حيث وجه الأهالي نداءات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة، للتدخل وحماية المدنيين والكشف عن مصير المعتقلين".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
إعلام: أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية غدا الأحد في أول زيارة خارجية
18:26 GMT

اغتيال عالم في البحوث العلمية بدمشق

بعد فقدان الاتصال مع الدكتور حسان إبراهيم، الذي يعد من أهم العلماء السوريين، والذي يعمل بأحد مراكز البحوث العلمية في العاصمة السورية دمشق منذ عدة أيام، وجدت اليوم جثته مرمية على أحد الطرق الفرعية ببلدة معربا بريف دمشق .

وقال مصدر مقرب من عائلة إبراهيم لـ"سبوتنيك": "إن الدكتور تلقى اتصال من قبل أحد الجهات التي باتت مسؤولة عن مركز البحوث العلمية بدمشق، وطلبت منه التوجه إلى العمل الأسبوع الفائت، حيث فقد الاتصال معه بعد مغادرته منزله في ريف طرطوس باتجاه العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر: "اليوم ظهرا تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثته مرمية على أحد الطرقات بريف دمشق، وقد تعرض لإطلاق نار مباشر بالإضافة إلى كدمات على مختلف أنحاء الجسم، مما يؤكد تعرضه لتعذيب قبل إعدامه".
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