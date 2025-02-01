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إعدامات جديدة تسجل في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية

إعدامات جديدة تسجل في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية

سبوتنيك عربي

أكد مصدر محلي في ريف حماة الشرقي لـ"سبوتنيك"، تسجيل مقتل 7 مدنيين في بلدة تل ذهب، وذلك بعد دخول مسلحين مجهولين إلى البلدة مساء اليوم السبت، وقيامهم بإطلاق... 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T19:37+0000

2025-02-01T19:37+0000

2025-02-01T19:37+0000

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وأوضح المصدر أن "المسلحين اعتقلوا عددا من أهالي البلدة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، وسط خوف كبير من تصفيتهم كما حصل بعدة قرى بريف حمص الغربي، حيث وجه الأهالي نداءات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة، للتدخل وحماية المدنيين والكشف عن مصير المعتقلين".اغتيال عالم في البحوث العلمية بدمشقبعد فقدان الاتصال مع الدكتور حسان إبراهيم، الذي يعد من أهم العلماء السوريين، والذي يعمل بأحد مراكز البحوث العلمية في العاصمة السورية دمشق منذ عدة أيام، وجدت اليوم جثته مرمية على أحد الطرق الفرعية ببلدة معربا بريف دمشق .وأضاف المصدر: "اليوم ظهرا تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثته مرمية على أحد الطرقات بريف دمشق، وقد تعرض لإطلاق نار مباشر بالإضافة إلى كدمات على مختلف أنحاء الجسم، مما يؤكد تعرضه لتعذيب قبل إعدامه".

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