https://sarabic.ae/20250201/ترامب-يعلن-عن-عودة-6-أميركيين-من-السجون-في-فنزويلا-1097363802.html

ترامب يعلن إعادة 6 أميركيين من السجون في فنزويلا

ترامب يعلن إعادة 6 أميركيين من السجون في فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت عن عودة 6 من مواطنيه الذين كانوا محتجزين في فنزويلا. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T02:10+0000

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ترامب

رئاسة فنزويلا

اخبار أمريكا اللاتينية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الرئيس الأميركي في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تم إعلامي للتو أننا نعيد إلى الوطن ستة رهائن من فنزويلا".كما أعرب عن شكره لمبعوثه الخاص ريتشارد غرينيل ولجميع موظفيه الذين ساهموا في هذه العملية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس نيكولاس مادورو والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ريتشارد غرينيل ناقشا في اجتماع لهما في كاراكاس عدة قضايا تشمل الهجرة والعقوبات والسجناء الفنزويليين الذين يحملون الجنسية الأميركية، مؤكدين ضرورة تغيير العلاقات بين البلدين.وأوضح البيان الحكومي: "بعد المفاوضات مع الوفد الفنزويلي بقيادة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز غوميز ونائب الرئيس التنفيذي للدولة ديلسي رودريغيز غوميز، استقبل الرئيس نيكولاس مادورو موروس المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووفده في قصر ميرافلوريس، حيث اقترح إنشاء "جدول أعمال صفر" لبداية جديدة في العلاقات الثنائية".ووفقًا للبيان، فإن اللقاء بين مادورو وغرينيل جرى في إطار من الاحترام المتبادل، حيث تم التطرق إلى موضوعات عدة مثل "الهجرة، والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية ضد فنزويلا، والمواطنين الأميركيين المتورطين في جرائم على الأراضي الوطنية، وكذلك سلامة النظام السياسي الفنزويلي". وقد أكدت الأطراف في ختام المفاوضات "ضرورة تغيير العلاقات".وكان المبعوث الأميركي الخاص لأميركا اللاتينية، ماوريسيو كلابر-كارون، قد أشار في وقت سابق إلى أن غرينيل سيطلب من القيادة الفنزويلية قبول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، كما سيتطرق قضية الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في فنزويلا.

https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يتعهد-بترحيل-أعداد-كبيرة-من-المهاجرين-ويخطط-لإعادتهم-إلى-فنزويلا-1092698083.html

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ترامب, رئاسة فنزويلا, اخبار أمريكا اللاتينية, الولايات المتحدة الأمريكية