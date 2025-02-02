https://sarabic.ae/20250202/العراق-وفرنسا-يبحثان-إجراءات-توقيع-مذكرة-تفاهم-بالمجالات-العدلية-والقانونية-1097409688.html

العراق وفرنسا يبحثان إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بالمجالات العدلية والقانونية

العراق وفرنسا يبحثان إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بالمجالات العدلية والقانونية

سبوتنيك عربي

بحث وزير العدل العراقي خالد الشواني، والسفير الفرنسي باتريك دوريل، استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية بينهما، اليوم الأحد. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن بيان لوزارة العدل أن خالد الشواني استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والوفد المرافق له، وذلك ضمن تعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين البلدين.وجدد الوزير العراقي رغبة بلاده في استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، والتي تشمل تبادل المحكومين وتبادل الخبرات بين البلدين".من جانبه، أعرب السفير الفرنسي، باتريك دوريل، عن شكره للوزير العراقي على حفاوة الاستقبال، مثنيا على الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير نظامها الإصلاحي، خاصة في تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، بمن فيهم السجناء الفرنسيون في المؤسسات الإصلاحية العراقية.واكد السفير الفرنسي التزام بلاده بدعم التعاون القانوني مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.ويأتي هذا فيما تشارك فرنسا في عملية مكافحة الإرهاب في العراق. وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.وتشارك قوات فرنسية ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم القوات العراقية في حربها ضد التنظيم منذ عام 2014.ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية منذ كانون الثاني/ يناير 2022، فيما ينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق.

https://sarabic.ae/20230829/فرنسا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-العراق-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-1080517942.html

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