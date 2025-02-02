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المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ليس لديه بيانات بشأن فرض رسوم أميركية إضافية على سلعه
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ليس لديه بيانات بشأن فرض رسوم أميركية إضافية على سلعه
سبوتنيك عربي
أكد ممثل من المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه بيانات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على السلع... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T17:59+0000
2025-02-02T17:59+0000
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وقال ممثل المفوضية، في تصريحاته للوكالة: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات عن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعتقد اعتقادا راسخا أن التعريفات الجمركية المنخفضة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار ضمن نظام تجاري قوي قائم على القواعد. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بحزم على أي شريك تجاري يفرض رسوما جمركية على السلع الأوروبية بطريقة تعسفية وغير عادلة". وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".
https://sarabic.ae/20250202/الناتو-يوصي-أعضاء-حلفه-بالاستعداد-للحرب--1097408802.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ليس لديه بيانات بشأن فرض رسوم أميركية إضافية على سلعه

17:59 GMT 02.02.2025
© Getty Images / Mo Semsem علم كل من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية
علم كل من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / Mo Semsem
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أكد ممثل من المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه بيانات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على السلع الأوروبية.
وقال ممثل المفوضية، في تصريحاته للوكالة: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات عن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية".
وأكد ممثل المفوضية أيضا، أن "بروكسل تريد تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة للرد بقوة على فرض رسوم جمركية على سلعها".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الناتو يوصي أعضاء حلفه بالاستعداد للحرب
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وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعتقد اعتقادا راسخا أن التعريفات الجمركية المنخفضة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار ضمن نظام تجاري قوي قائم على القواعد. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بحزم على أي شريك تجاري يفرض رسوما جمركية على السلع الأوروبية بطريقة تعسفية وغير عادلة".
وفي وقت شابق، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من فبراير/ شباط المقبل.
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".
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