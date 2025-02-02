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https://sarabic.ae/20250202/بعد-زيارة-روبيو-بنما-تؤكد-أنها-ستوقف-مشاركتها-في-مبادرة-الحزام-والطريق-الصينية-1097414797.html
بعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية
بعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الحكومة البنمية لن تجدد مذكرة التفاهم مع الصين بشأن مبادرة الحزام... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T23:15+0000
2025-02-02T23:15+0000
بنما
أخبار بنما
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مولينو بعد الاجتماع، "لقد اتخذت قرارًا مهمًا وأبلغكم به. لن تجدد حكومتي مذكرة التفاهم لعام 2017 بشأن مبادرة الحزام والطريق. هذا صحيح. سندرس إمكانية إنهاء المشروع قبل الموعد المحدد، لكنني أعتقد أنه يجب تجديده في غضون عام أو عامين، وهو ما يحدث كل ثلاث سنوات".كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، أخبر روبيو الرئيس مولينو في اجتماع في بنما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحفاظ على الوضع الراهن، فيما يتعلق بقناة بنما نظرًا لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى ربط 65 دولة حول العالم من خلال البنية التحتية الرقمية والمادية، بما في ذلك بناء الطرق والموانئ وشبكات الاتصالات، مما يوفر لهذه الدول الفرص الاقتصادية لتطوير البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20250131/القناة-ملك-لنامواطنو-بنما-يردون-على-تصريحات-ترامب-فيديو-1097352617.html
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بنما, أخبار بنما, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بنما, أخبار بنما, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية

23:15 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroixقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
قال الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الحكومة البنمية لن تجدد مذكرة التفاهم مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق.
وقال مولينو بعد الاجتماع، "لقد اتخذت قرارًا مهمًا وأبلغكم به. لن تجدد حكومتي مذكرة التفاهم لعام 2017 بشأن مبادرة الحزام والطريق. هذا صحيح. سندرس إمكانية إنهاء المشروع قبل الموعد المحدد، لكنني أعتقد أنه يجب تجديده في غضون عام أو عامين، وهو ما يحدث كل ثلاث سنوات".
كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، أخبر روبيو الرئيس مولينو في اجتماع في بنما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحفاظ على الوضع الراهن، فيما يتعلق بقناة بنما نظرًا لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
"القناة ملك لنا"...مواطنو بنما يردون على تصريحات ترامب... فيديو
31 يناير, 13:22 GMT
تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى ربط 65 دولة حول العالم من خلال البنية التحتية الرقمية والمادية، بما في ذلك بناء الطرق والموانئ وشبكات الاتصالات، مما يوفر لهذه الدول الفرص الاقتصادية لتطوير البنية التحتية.
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