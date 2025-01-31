https://sarabic.ae/20250131/القناة-ملك-لنامواطنو-بنما-يردون-على-تصريحات-ترامب-فيديو-1097352617.html

"القناة ملك لنا"...مواطنو بنما يردون على تصريحات ترامب... فيديو

"القناة ملك لنا"...مواطنو بنما يردون على تصريحات ترامب... فيديو

سبوتنيك عربي

عبّر مواطنون بنميون عن رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة الأمريكية على "قناة بنما"، معتبرين أن ذلك يتجاهل تاريخ بلادهم ويمثل إهانة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T13:22+0000

2025-01-31T13:22+0000

2025-01-31T13:22+0000

بنما

أخبار بنما

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/67/1013786715_0:447:2055:1602_1920x0_80_0_0_af4290e98cd59cf4fc3aa3222625d6c3.jpg

وأكد المواطنون، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ترامب "يدوس على كرامة الأمة البنمية" بتصريحاته، مشددين على أن القناة حق سيادي لبنما، وليس للولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال البناء والصناعات المماثلة "سونتراكس" في بنما، ساؤول مينديز رودريغيز، عن رفضه لتهديدات الرئيس الأمريكي باستعادة السيطرة على قناة بنما.ومن جهتها، أكدت المرشحة الرئاسية المستقلة السابقة في بنما، ماريبيل جوردون، يوم أمس الخميس، أن تصريحات دونالد ترامب، حول سيطرة أمريكا على قناة بنما "منفصلة عن الواقع".وأضافت جوردون: "سيكون هناك رفض، وسنكون في الشوارع، ونطالب بما فعلناه تاريخيًا: الدفاع عن هويتنا وأمتنا ووطننا".وتابعت جوردون: "تاريخيًا، كنا في صراع (من أجل الحصول على السيادة من الولايات المتحدة). وكان أحد أهم الأيام هو يوم 9 و10 و11 يناير 1964، عندما نزل الشباب في بنما إلى الشوارع بهدف واحد، "الاستقلال"، ورفع العلم البنمي في ما كان يعرف بمنطقة القناة السابقة".وأشارت جوردون إلى أن ترامب هو اليوم ممثل دولة تعاني من مشاكل داخلية خطيرة وتسعى إلى تعزيز نفسها مرة أخرى من خلال قمع الدول الأخرى، ولكنه يقول إن واشنطن تتجاهل حقيقة أن العالم ليس كما كان من قبل.وخلصت جوردون إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تستهدف بنما فحسب. فخلال ساعاته الأولى كرئيس، وقّع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن مسائل الهجرة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدول المنطقة وخاصة المكسيك، وهي دولة تشترك معها الولايات المتحدة في آلاف الكيلومترات من الحدود.يذكر أن ترامب في خطاب تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني، أكد مرة أخرى أن حكومته ستسعى إلى "استعادة" قناة بنما، التي زعم أن الولايات المتحدة "أعطتها" للبنميين.تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟مولينو يرد على إعلان ترامب بشأن "استعادة أمريكا" قناة بنما

https://sarabic.ae/20250130/مرشحة-سابقة-للرئاسة-في-بنما-تصريحات-ترامب-حول-سيطرة-أمريكا-على-القناة-منفصلة-عن-الواقع----1097314562.html

https://sarabic.ae/20250122/بنما-تتقدم-بشكوى-للأمم-المتحدة-بشأن-تهديد-ترامب-بالاستيلاء-على-قناتها-1097020415.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنما, أخبار بنما, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب