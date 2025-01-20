خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب

عربي
حماس تؤكد أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250120/خبير-يعلق-على-السياسة-الأمريكية-الجديدة-في-عهد-ترامب---1096985370.html
خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب
خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل الاستراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، باولو رافون، بأن ترامب هو "صانع الصفقات"، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن "تلعب أوراقها... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T20:42+0000
2025-01-20T20:45+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096985212_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_3de906f64bff7445d8f8bcce52947daa.jpg
وقال رافون لوكالة "سبوتنيك" حول تعهد ترامب بـ"استعادة" قناة بنما: "الواقع أن ترامب صانع للصفقات، وليس لدى بنما أي إمكانية لمعارضة الطلب، ومن الأفضل عقد صفقة".وحول الأوامر التي يعتقد أن ترامب سينفذها بالفعل، قال رافون: "كل الأوامر التنفيذية، من حيث المبدأ، ستعتمد درجة تنفيذها على حسابات الفرص، وسوف يتهم ترامب بسهولة الديمقراطيين إذا فشلت بعض الأوامر في التنفيذ، لذلك، ينبغي النظر إلى الأوامر باعتبارها أدوات تفاعلية".وفي وقت سابق من اليوم، نُصّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.وقال ترامب في كلمة له عقب أدء القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي: "العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن".دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكاروسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
https://sarabic.ae/20250120/حفل-تنصيب-دونالد-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-الأمريكية-فيديو-1096979383.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096985212_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_62743498a4209f4df338e657c32d76aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب

20:42 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 20:45 GMT 20.01.2025)
© Getty Images / Poolالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Pool
تابعنا عبر
حصري
أفاد المحلل الاستراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، باولو رافون، بأن ترامب هو "صانع الصفقات"، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن "تلعب أوراقها وفقا لأمريكا، وإلا فإنها ستواجه العواقب".
وقال رافون لوكالة "سبوتنيك" حول تعهد ترامب بـ"استعادة" قناة بنما: "الواقع أن ترامب صانع للصفقات، وليس لدى بنما أي إمكانية لمعارضة الطلب، ومن الأفضل عقد صفقة".

وتابع المحلل الاستراتيجي: "مبدأ مونرو عمره 150 عاما، والآن يعيد ترامب إطلاقه في تحول عالمي واضح، فقناة بنما عادت إلى السيطرة الأمريكية، وكندا داخل منطقة المصالح الأمنية الأمريكية، وغرينلاند هي امتداد المنطقة الأمنية الأمريكية الشمالية، ولا يتطلب أي من هذا استخدام القوة، فالدنمارك، على سبيل المثال، تشير بالفعل إلى اهتمامها بالحوار حول شروط الاتفاق".

تنصيب ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
16:06 GMT
وحول الأوامر التي يعتقد أن ترامب سينفذها بالفعل، قال رافون: "كل الأوامر التنفيذية، من حيث المبدأ، ستعتمد درجة تنفيذها على حسابات الفرص، وسوف يتهم ترامب بسهولة الديمقراطيين إذا فشلت بعض الأوامر في التنفيذ، لذلك، ينبغي النظر إلى الأوامر باعتبارها أدوات تفاعلية".

وأردف رافون قائلا حول الإشارة التي يرسلها ترامب إلى النخب الأوروبية وقيمها العالمية: "في الأساس، يتجاهل ترامب هذه النخب، وخاصة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي أنها تنتمي إلى مجال النفوذ الأمريكي، وبالتالي، يجب عليها أن تلعب أوراقها وفقًا لذلك أو تواجه خطر الانهيار".

وفي وقت سابق من اليوم، نُصّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.
وقال ترامب في كلمة له عقب أدء القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي: "العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن".
دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала