https://sarabic.ae/20250120/خبير-يعلق-على-السياسة-الأمريكية-الجديدة-في-عهد-ترامب---1096985370.html
خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب
خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل الاستراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، باولو رافون، بأن ترامب هو "صانع الصفقات"، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن "تلعب أوراقها... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رافون لوكالة "سبوتنيك" حول تعهد ترامب بـ"استعادة" قناة بنما: "الواقع أن ترامب صانع للصفقات، وليس لدى بنما أي إمكانية لمعارضة الطلب، ومن الأفضل عقد صفقة".وحول الأوامر التي يعتقد أن ترامب سينفذها بالفعل، قال رافون: "كل الأوامر التنفيذية، من حيث المبدأ، ستعتمد درجة تنفيذها على حسابات الفرص، وسوف يتهم ترامب بسهولة الديمقراطيين إذا فشلت بعض الأوامر في التنفيذ، لذلك، ينبغي النظر إلى الأوامر باعتبارها أدوات تفاعلية".وفي وقت سابق من اليوم، نُصّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.وقال ترامب في كلمة له عقب أدء القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي: "العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن".دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكاروسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير يعلق على السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب
20:42 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 20:45 GMT 20.01.2025)
حصري
أفاد المحلل الاستراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، باولو رافون، بأن ترامب هو "صانع الصفقات"، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن "تلعب أوراقها وفقا لأمريكا، وإلا فإنها ستواجه العواقب".
وقال رافون لوكالة "سبوتنيك" حول تعهد ترامب بـ"استعادة" قناة بنما: "الواقع أن ترامب صانع للصفقات، وليس لدى بنما أي إمكانية لمعارضة الطلب، ومن الأفضل عقد صفقة".
وتابع المحلل الاستراتيجي: "مبدأ مونرو عمره 150 عاما، والآن يعيد ترامب إطلاقه في تحول عالمي واضح، فقناة بنما عادت إلى السيطرة الأمريكية، وكندا داخل منطقة المصالح الأمنية الأمريكية، وغرينلاند هي امتداد المنطقة الأمنية الأمريكية الشمالية، ولا يتطلب أي من هذا استخدام القوة، فالدنمارك، على سبيل المثال، تشير بالفعل إلى اهتمامها بالحوار حول شروط الاتفاق".
وحول الأوامر التي يعتقد أن ترامب سينفذها بالفعل، قال رافون: "كل الأوامر التنفيذية، من حيث المبدأ، ستعتمد درجة تنفيذها على حسابات الفرص، وسوف يتهم ترامب بسهولة الديمقراطيين إذا فشلت بعض الأوامر في التنفيذ، لذلك، ينبغي النظر إلى الأوامر باعتبارها أدوات تفاعلية".
وأردف رافون قائلا حول الإشارة التي يرسلها ترامب إلى النخب الأوروبية وقيمها العالمية: "في الأساس، يتجاهل ترامب هذه النخب، وخاصة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي أنها تنتمي إلى مجال النفوذ الأمريكي، وبالتالي، يجب عليها أن تلعب أوراقها وفقًا لذلك أو تواجه خطر الانهيار".
وفي وقت سابق من اليوم، نُصّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية
، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.
وقال ترامب في كلمة له عقب أدء القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي: "العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن".