https://sarabic.ae/20250202/تصويت-برأيك-هل-يساهم-انفتاح-سوريا-على-دول-الخليج-بتحسين-وضعها-الاقتصادي؟--1097407481.html
تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟
تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، اليوم الأحد. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T14:50+0000
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وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، اليوم الأحد: "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟
14:50 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 14:51 GMT 02.02.2025)
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له، اليوم الأحد.
وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، اليوم الأحد: "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا
للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وعقب الإعلان، تلقي الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
برأيك ... هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟