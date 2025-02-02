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حريق في مطار رفيق الحريري في بيروت... فيديو
حريق في مطار رفيق الحريري في بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
نشب حريق، مساء اليوم الأحد، في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T17:50+0000
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وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "دخان منبعث من مكان الحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي". وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن الحريق اندلع إثر قيام أحد الركاب بحرق أريكة في مكتب الترحيل التابع للأمن العام، احتجاجاً على اتخاذ قرار بترحيله، مؤكدة أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق. من جهتها، أعلنت إدارة المطار أن الحريق اندلع في قسم الترحيل في المطار، مشيرة إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، تفقدا المطار.وأوضحت أنه تمت السيطرة عليه، مضيفة أن المطار يعمل بشكل طبيعي.
https://sarabic.ae/20240624/وزير-النقل-اللبناني-العدو-يخرق-أجواءنا-ألف-مرة-سنويا-وخاصة-فوق-مطار-رفيق-الحريري-1090126694.html
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حريق في مطار رفيق الحريري في بيروت... فيديو

17:50 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Ahmad Moussaمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ahmad Moussa
تابعنا عبر
نشب حريق، مساء اليوم الأحد، في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "دخان منبعث من مكان الحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي".
وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن الحريق اندلع إثر قيام أحد الركاب بحرق أريكة في مكتب الترحيل التابع للأمن العام، احتجاجاً على اتخاذ قرار بترحيله، مؤكدة أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري
24 يونيو 2024, 10:10 GMT
من جهتها، أعلنت إدارة المطار أن الحريق اندلع في قسم الترحيل في المطار، مشيرة إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، تفقدا المطار.
وأوضحت أنه تمت السيطرة عليه، مضيفة أن المطار يعمل بشكل طبيعي.
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