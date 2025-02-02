https://sarabic.ae/20250202/رئيسة-المكسيك-تقول-إنها-وجهت-بتنفيذ-خطة-تعريفات-جمركية-انتقامية-ضد-أمريكا-1097391852.html

رئيسة المكسيك تقول إنها وجهت بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد أمريكا

رئيسة المكسيك تقول إنها وجهت بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد أمريكا

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الأحد، بأنها وجهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T02:18+0000

2025-02-02T02:18+0000

2025-02-02T02:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شينباوم في بيان عبر منصة "إكس": "أوجه وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة البديلة التي نعمل عليها والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك".وأضافت: "خلال أربعة أشهر، صادرت حكومتنا أكثر من 40 طنًا من المخدرات، بما في ذلك 20 مليون جرعة من الفنتانيل. كما اعتقلت أكثر من عشرة آلاف شخص مرتبطين بهذه الجماعات وإذا أرادت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها معالجة الاستهلاك الخطير للفنتانيل في بلادها، فيمكنها، على سبيل المثال، مكافحة بيع المخدرات في شوارع مدنها الرئيسية، وهو ما لا تفعله، وغسيل الأموال الناتج عن ذلك. من خلال هذا النشاط غير القانوني الذي ألحق الكثير من الضرر بسكانه".واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "التهديد الاستثنائي الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات، بما في ذلك الفنتانيل القاتل، يشكل حالة طوارئ وطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وحتى يتم تخفيف حدة الأزمة، ينفذ الرئيس دونالد ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك وتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين. وسوف تخضع موارد الطاقة من كندا لتعريفة جمركية أقل بنسبة 10% بالمئة".وأضاف البيان: "يتخذ الرئيس ترامب إجراءات جريئة لتحميل المكسيك وكندا والصين المسؤولية عن وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق الفنتانيل السام والمخدرات الأخرى إلى بلادنا"، لافتًا إلى أن "تدفق المخدرات المهربة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، من خلال شبكات التوزيع غير المشروعة، قد خلق حالة طوارئ وطنية، بما في ذلك أزمة صحية عامة".وأوضح أن "منظمات الاتجار بالمخدرات المكسيكية تربطها تحالفات قوية مع حكومة المكسيك. فقد وفرت حكومة المكسيك ملاذات آمنة للعصابات لكي تشارك في تصنيع ونقل المخدرات الخطيرة، الأمر الذي أدى مجتمعاً إلى وفاة مئات الآلاف من الضحايا الأمريكيين بسبب جرعات زائدة من المخدرات. ويعرض هذا التحالف الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ولابد وأن نقضي على نفوذ هذه العصابات الخطيرة. كما يوجد حضور متزايد لعصابات المخدرات المكسيكية التي تدير مختبرات لتصنيع الفنتانيل والنيتازين في كندا. وقد أشارت دراسة حديثة إلى زيادة إنتاج الفنتانيل محليًا في كندا، وبصمتها المتنامية في توزيع المخدرات الدولية".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أميركا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html

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