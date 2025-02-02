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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/رفع-القيود-المؤقتة-على-استقبال-وإقلاع-الطائرات-في-مطار-فولغوغراد-1097414689.html
رفع القيود المؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد
رفع القيود المؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T22:32+0000
2025-02-02T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كورينياكو، على تطبيق "تليغرام": " تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد في الساعة 23:52 بتوقيت موسكو ".كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أعلنت مساء أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد ضمانا لسلامة النقل الجوي .وجاء في بيان للوكالة، أنه "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد (غومرا) اعتبارًا من الساعة 21:42 بتوقيت موسكو".
https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

رفع القيود المؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد

22:32 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورمطار فولغوغراد الدولي
مطار فولغوغراد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد، التي تم الإعلان عنها بوقت سابق لضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كورينياكو، على تطبيق "تليغرام": " تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد في الساعة 23:52 بتوقيت موسكو ".
كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أعلنت مساء أمس الأحد، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد ضمانا لسلامة النقل الجوي .
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
15:47 GMT
وجاء في بيان للوكالة، أنه "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد (غومرا) اعتبارًا من الساعة 21:42 بتوقيت موسكو".
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