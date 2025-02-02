صور توثق معركة ستالينغراد الأسطورية

جنود من الجيش الأحمر يحملون مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز DShK عيار 12.7 ملم يشاهدون تحليق طائرتين هجوميتين من طراز Il-2 أثناء القتال في ستالينغراد، داخل ساحة مصنع "أكتوبر الأحمر".
جنود من الجيش الأحمر يحملون مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز DShK عيار 12.7 ملم يشاهدون تحليق طائرتين هجوميتين من طراز Il-2 أثناء القتال في ستالينغراد، داخل ساحة مصنع "أكتوبر الأحمر".
جندي من الجيش الأحمر يحمل قطة وحوله جنديان يبتسمان خلال معركة ستالينغراد.
جندي من الجيش الأحمر يحمل قطة وحوله جنديان يبتسمان خلال معركة ستالينغراد.
وحدة من الخبراء التابعة لشركة "كوريكوف في إل" يقومون ببناء معبر فوق نهر الفولغا خلال معركة ستالينغراد.
وحدة من الخبراء التابعة لشركة "كوريكوف في إل" يقومون ببناء معبر فوق نهر الفولغا خلال معركة ستالينغراد.
خلال الفترة من أكتوبر 1942 إلى يناير 1943، قاتلت فرقة المشاة 138 من الجيش الثاني والستين، بقيادة قائد الفرقة العقيد إيفان ليودنيكوف، في منطقة المتاريس ومصانع كراسني أوكتيابر في ستالينغراد ، محاطة بالكامل من ثلاث جهات من قبل العدو، والرابع من قبل نهر الفولغا.
خلال الفترة من أكتوبر 1942 إلى يناير 1943، قاتلت فرقة المشاة 138 من الجيش الثاني والستين، بقيادة قائد الفرقة العقيد إيفان ليودنيكوف، في منطقة المتاريس ومصانع كراسني أوكتيابر في ستالينغراد ، محاطة بالكامل من ثلاث جهات من قبل العدو، والرابع من قبل نهر الفولغا.
مشاهد توثق قيام دبابة سوفيتية بتنفيذ هجوم ليلي خلال معركة ستالينغراد.
مشاهد توثق قيام دبابة سوفيتية بتنفيذ هجوم ليلي خلال معركة ستالينغراد.
طبيبة متدربة تقدم المساعدة للجرحى في ساحة معركة ستالينغراد، في منطقة مزرعة فيرتياشي.
طبيبة متدربة تقدم المساعدة للجرحى في ساحة معركة ستالينغراد، في منطقة مزرعة فيرتياشي.
بتاريخ 23 أغسطس 1942، قصف الجيش النازي الألماني شوارع ستالينغراد بمئات الطائرات، ودمر بشكل منهجي المناطق السكنية والمدنيين، ويظهر في الصورة أحد سكان المدينة في ملجئها تحت الأرض على ضفاف نهر الفولغا بعد القصف النازي.
بتاريخ 23 أغسطس 1942، قصف الجيش النازي الألماني شوارع ستالينغراد بمئات الطائرات، ودمر بشكل منهجي المناطق السكنية والمدنيين، ويظهر في الصورة أحد سكان المدينة في ملجئها تحت الأرض على ضفاف نهر الفولغا بعد القصف النازي.
مشاهد محزنة لأطلال ستالينغراد بعد القصف الهمجي الذي نفذه الجيش النازي.
مشاهد محزنة لأطلال ستالينغراد بعد القصف الهمجي الذي نفذه الجيش النازي.
جنود سوفييت يقاتلون على أراضي مصنع "أكتوبر الأحمر" في ستالينغراد في ورشة الموقد المفتوح رقم 1، في ديسمبر 1942.
جنود سوفييت يقاتلون على أراضي مصنع "أكتوبر الأحمر" في ستالينغراد في ورشة الموقد المفتوح رقم 1، في ديسمبر 1942.
لحظة القبض على جندي ألماني خلال معركة ستالينغراد.
سكان ستالينغراد يخرجون إلى الشوارع فرحين لتوجيه التحية لأبطال الجيش السوفيتي الذي حرر المدينة.
سكان ستالينغراد يخرجون إلى الشوارع فرحين لتوجيه التحية لأبطال الجيش السوفيتي الذي حرر المدينة.
جندي من الجيش الأحمر يحمل راية حمراء في ساحة المقاتلين الذين سقطوا في ستالينغراد، بعد انتهاء القتال وتحرير المدينة.
جندي من الجيش الأحمر يحمل راية حمراء في ساحة المقاتلين الذين سقطوا في ستالينغراد، بعد انتهاء القتال وتحرير المدينة.