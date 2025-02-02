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https://sarabic.ae/20250202/صور-توثق-معركة-ستالينغراد-الأسطورية--1097402036.html
صور توثق معركة ستالينغراد الأسطورية
صور توثق معركة ستالينغراد الأسطورية
سبوتنيك عربي
شهدت الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، واحدة من أهم المعارك، وهي معركة ستالينغراد، التي حررها الجيش السوفيتي بعد تضحيات كبيرة من الجنود والمواطنين، ونعرض في هذا... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور توثق معركة ستالينغراد الأسطورية

12:39 GMT 02.02.2025
تابعنا عبر
شهدت الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، واحدة من أهم المعارك، وهي معركة ستالينغراد، التي حررها الجيش السوفيتي بعد تضحيات كبيرة من الجنود والمواطنين، ونعرض في هذا الألبوم بعض الصور التي بقيت في ذاكرة التاريخ لتلك المعركة الأسطورية.
© Sputnik . Emmanuel Evzerikhin / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الجيش الأحمر يحملون مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز DShK عيار 12.7 ملم يشاهدون تحليق طائرتين هجوميتين من طراز Il-2 أثناء القتال في ستالينغراد، داخل ساحة مصنع "أكتوبر الأحمر".

جنود من الجيش الأحمر يحملون مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز DShK عيار 12.7 ملم يشاهدون تحليق طائرتين هجوميتين من طراز Il-2 أثناء القتال في ستالينغراد، داخل ساحة مصنع &quot;أكتوبر الأحمر&quot;. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Emmanuel Evzerikhin
/
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جنود من الجيش الأحمر يحملون مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز DShK عيار 12.7 ملم يشاهدون تحليق طائرتين هجوميتين من طراز Il-2 أثناء القتال في ستالينغراد، داخل ساحة مصنع "أكتوبر الأحمر".

© Sputnik . Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من الجيش الأحمر يحمل قطة وحوله جنديان يبتسمان خلال معركة ستالينغراد.

جندي من الجيش الأحمر يحمل قطة وحوله جنديان يبتسمان خلال معركة ستالينغراد. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ryumkin
/
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جندي من الجيش الأحمر يحمل قطة وحوله جنديان يبتسمان خلال معركة ستالينغراد.

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

وحدة من الخبراء التابعة لشركة "كوريكوف في إل" يقومون ببناء معبر فوق نهر الفولغا خلال معركة ستالينغراد.

وحدة من الخبراء التابعة لشركة &quot;كوريكوف في إل&quot; يقومون ببناء معبر فوق نهر الفولغا خلال معركة ستالينغراد. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Georgy Zelma
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وحدة من الخبراء التابعة لشركة "كوريكوف في إل" يقومون ببناء معبر فوق نهر الفولغا خلال معركة ستالينغراد.

© Sputnik . Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

خلال الفترة من أكتوبر 1942 إلى يناير 1943، قاتلت فرقة المشاة 138 من الجيش الثاني والستين، بقيادة قائد الفرقة العقيد إيفان ليودنيكوف، في منطقة المتاريس ومصانع كراسني أوكتيابر في ستالينغراد ، محاطة بالكامل من ثلاث جهات من قبل العدو، والرابع من قبل نهر الفولغا.

خلال الفترة من أكتوبر 1942 إلى يناير 1943، قاتلت فرقة المشاة 138 من الجيش الثاني والستين، بقيادة قائد الفرقة العقيد إيفان ليودنيكوف، في منطقة المتاريس ومصانع كراسني أوكتيابر في ستالينغراد ، محاطة بالكامل من ثلاث جهات من قبل العدو، والرابع من قبل نهر الفولغا. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Zelma
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خلال الفترة من أكتوبر 1942 إلى يناير 1943، قاتلت فرقة المشاة 138 من الجيش الثاني والستين، بقيادة قائد الفرقة العقيد إيفان ليودنيكوف، في منطقة المتاريس ومصانع كراسني أوكتيابر في ستالينغراد ، محاطة بالكامل من ثلاث جهات من قبل العدو، والرابع من قبل نهر الفولغا.

© Sputnik . Oleg Knorring / الانتقال إلى بنك الصور

مشاهد توثق قيام دبابة سوفيتية بتنفيذ هجوم ليلي خلال معركة ستالينغراد.

مشاهد توثق قيام دبابة سوفيتية بتنفيذ هجوم ليلي خلال معركة ستالينغراد. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Oleg Knorring
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مشاهد توثق قيام دبابة سوفيتية بتنفيذ هجوم ليلي خلال معركة ستالينغراد.

© Sputnik . Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

طبيبة متدربة تقدم المساعدة للجرحى في ساحة معركة ستالينغراد، في منطقة مزرعة فيرتياشي.

طبيبة متدربة تقدم المساعدة للجرحى في ساحة معركة ستالينغراد، في منطقة مزرعة فيرتياشي. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Ryumkin
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طبيبة متدربة تقدم المساعدة للجرحى في ساحة معركة ستالينغراد، في منطقة مزرعة فيرتياشي.

© Sputnik . Yuri Onkar / الانتقال إلى بنك الصور

بتاريخ 23 أغسطس 1942، قصف الجيش النازي الألماني شوارع ستالينغراد بمئات الطائرات، ودمر بشكل منهجي المناطق السكنية والمدنيين، ويظهر في الصورة أحد سكان المدينة في ملجئها تحت الأرض على ضفاف نهر الفولغا بعد القصف النازي.

بتاريخ 23 أغسطس 1942، قصف الجيش النازي الألماني شوارع ستالينغراد بمئات الطائرات، ودمر بشكل منهجي المناطق السكنية والمدنيين، ويظهر في الصورة أحد سكان المدينة في ملجئها تحت الأرض على ضفاف نهر الفولغا بعد القصف النازي. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Yuri Onkar
/
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بتاريخ 23 أغسطس 1942، قصف الجيش النازي الألماني شوارع ستالينغراد بمئات الطائرات، ودمر بشكل منهجي المناطق السكنية والمدنيين، ويظهر في الصورة أحد سكان المدينة في ملجئها تحت الأرض على ضفاف نهر الفولغا بعد القصف النازي.

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

مشاهد محزنة لأطلال ستالينغراد بعد القصف الهمجي الذي نفذه الجيش النازي.

مشاهد محزنة لأطلال ستالينغراد بعد القصف الهمجي الذي نفذه الجيش النازي. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Georgy Zelma
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مشاهد محزنة لأطلال ستالينغراد بعد القصف الهمجي الذي نفذه الجيش النازي.

© Sputnik . Gleb Samsomov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود سوفييت يقاتلون على أراضي مصنع "أكتوبر الأحمر" في ستالينغراد في ورشة الموقد المفتوح رقم 1، في ديسمبر 1942.

جنود سوفييت يقاتلون على أراضي مصنع &quot;أكتوبر الأحمر&quot; في ستالينغراد في ورشة الموقد المفتوح رقم 1، في ديسمبر 1942. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Gleb Samsomov
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جنود سوفييت يقاتلون على أراضي مصنع "أكتوبر الأحمر" في ستالينغراد في ورشة الموقد المفتوح رقم 1، في ديسمبر 1942.

© Sputnik . Ryumkin / الانتقال إلى بنك الصور

لحظة القبض على جندي ألماني خلال معركة ستالينغراد.

لحظة القبض على جندي ألماني خلال معركة ستالينغراد. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Ryumkin
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لحظة القبض على جندي ألماني خلال معركة ستالينغراد.

© Sputnik . Arkadyi Shaikhet / الانتقال إلى بنك الصور

سكان ستالينغراد يخرجون إلى الشوارع فرحين لتوجيه التحية لأبطال الجيش السوفيتي الذي حرر المدينة.

سكان ستالينغراد يخرجون إلى الشوارع فرحين لتوجيه التحية لأبطال الجيش السوفيتي الذي حرر المدينة. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Arkadyi Shaikhet
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سكان ستالينغراد يخرجون إلى الشوارع فرحين لتوجيه التحية لأبطال الجيش السوفيتي الذي حرر المدينة.

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من الجيش الأحمر يحمل راية حمراء في ساحة المقاتلين الذين سقطوا في ستالينغراد، بعد انتهاء القتال وتحرير المدينة.

جندي من الجيش الأحمر يحمل راية حمراء في ساحة المقاتلين الذين سقطوا في ستالينغراد، بعد انتهاء القتال وتحرير المدينة. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Georgy Zelma
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جندي من الجيش الأحمر يحمل راية حمراء في ساحة المقاتلين الذين سقطوا في ستالينغراد، بعد انتهاء القتال وتحرير المدينة.

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