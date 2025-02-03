https://sarabic.ae/20250203/إطلالة-عارية-زوجة-كاني-ويست-تصدم-الجميع-في-حفل-غرامي-2025-وتقارير-عن-طردهما-1097417658.html

إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما

إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما

سبوتنيك عربي

في حدث أثار الجدل، ظهرت بيانكا سينسوري، زوجة المغني الأمريكي كاني ويست، بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز "غرامي 2025"، حيث خلعت معطفها لتكشف عن... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T06:57+0000

2025-02-03T06:57+0000

2025-02-03T06:57+0000

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وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه على الرغم من الإطلالة الفاضحة التي ظهرت بها سينسوري إلا أن زوجها كاني ويست ظهر مرتديًا ملابس سوداء ونظارات شمسية، متحفظًا في مظهره.وانتشرت أنباء عن طرد الثنائي من الحفل، ليتبين لاحقًا أنهما طُلب منهما المغادرة بسبب سلوكهما المثير للجدل، فيما أفاد مصدر بأن الثنائي لم يكن مدعوًا رسميًا للحفل، وتم إخراجهما من قبل الشرطة بعد وقت قصير من وصولهما.في السياق ذاته، أشارت تقارير أخرى إلى أن كاني ويست غادر المكان بعد مروره على السجادة الحمراء واستقل سيارته.يشار إلى أنه على الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة إشعاعها الثقافي من خلال استضافة حفل توزيع جوائز الغرامي بنسخته الـ67.ويُقام الحفل في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويعتبر الأمريكيين هذا الحدث رمزًا للصمود، حيث لا يقتصر على الاحتفاء بالموسيقى فحسب، بل يعيد التأكيد على دور الفن في إحياء المدن وإعادة بنائها بعد الكوارث.

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