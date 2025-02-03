إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250203/إطلالة-عارية-زوجة-كاني-ويست-تصدم-الجميع-في-حفل-غرامي-2025-وتقارير-عن-طردهما-1097417658.html
إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما
إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما
سبوتنيك عربي
في حدث أثار الجدل، ظهرت بيانكا سينسوري، زوجة المغني الأمريكي كاني ويست، بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز "غرامي 2025"، حيث خلعت معطفها لتكشف عن... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T06:57+0000
2025-02-03T06:57+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417294_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3db043109f45dc4cc89fb2230a36527e.jpg
وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه على الرغم من الإطلالة الفاضحة التي ظهرت بها سينسوري إلا أن زوجها كاني ويست ظهر مرتديًا ملابس سوداء ونظارات شمسية، متحفظًا في مظهره.وانتشرت أنباء عن طرد الثنائي من الحفل، ليتبين لاحقًا أنهما طُلب منهما المغادرة بسبب سلوكهما المثير للجدل، فيما أفاد مصدر بأن الثنائي لم يكن مدعوًا رسميًا للحفل، وتم إخراجهما من قبل الشرطة بعد وقت قصير من وصولهما.في السياق ذاته، أشارت تقارير أخرى إلى أن كاني ويست غادر المكان بعد مروره على السجادة الحمراء واستقل سيارته.يشار إلى أنه على الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة إشعاعها الثقافي من خلال استضافة حفل توزيع جوائز الغرامي بنسخته الـ67.ويُقام الحفل في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويعتبر الأمريكيين هذا الحدث رمزًا للصمود، حيث لا يقتصر على الاحتفاء بالموسيقى فحسب، بل يعيد التأكيد على دور الفن في إحياء المدن وإعادة بنائها بعد الكوارث.
https://sarabic.ae/20250125/الشرطة-السعودية-تستدعي-عبد-المجيد-عبد-الله-وأنغام-بعد-قبلة-حارة-على-الملأ-فيديو-1097131169.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417294_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_267e0db103dd7d73a986e6414ba8d2df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

إطلالة عارية.. زوجة كاني ويست تصدم الجميع في حفل "غرامي 2025" وتقارير عن طردهما

06:57 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Chris Pizzelloالدورة 67 من حفل جوائز غرامي
الدورة 67 من حفل جوائز غرامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
تابعنا عبر
في حدث أثار الجدل، ظهرت بيانكا سينسوري، زوجة المغني الأمريكي كاني ويست، بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز "غرامي 2025"، حيث خلعت معطفها لتكشف عن فستان شفاف كشف جسدها بالكامل أمام الكاميرات.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه على الرغم من الإطلالة الفاضحة التي ظهرت بها سينسوري إلا أن زوجها كاني ويست ظهر مرتديًا ملابس سوداء ونظارات شمسية، متحفظًا في مظهره.
وانتشرت أنباء عن طرد الثنائي من الحفل، ليتبين لاحقًا أنهما طُلب منهما المغادرة بسبب سلوكهما المثير للجدل، فيما أفاد مصدر بأن الثنائي لم يكن مدعوًا رسميًا للحفل، وتم إخراجهما من قبل الشرطة بعد وقت قصير من وصولهما.
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
مجتمع
الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام بعد قبلة حارة على الملأ... فيديو
25 يناير, 07:38 GMT
في السياق ذاته، أشارت تقارير أخرى إلى أن كاني ويست غادر المكان بعد مروره على السجادة الحمراء واستقل سيارته.
يشار إلى أنه على الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة إشعاعها الثقافي من خلال استضافة حفل توزيع جوائز الغرامي بنسخته الـ67.
ويُقام الحفل في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويعتبر الأمريكيين هذا الحدث رمزًا للصمود، حيث لا يقتصر على الاحتفاء بالموسيقى فحسب، بل يعيد التأكيد على دور الفن في إحياء المدن وإعادة بنائها بعد الكوارث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала