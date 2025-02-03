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بعد مقتل سلوان موميكا... السويد تدين "حارق القرآن" الثاني
بعد مقتل سلوان موميكا... السويد تدين "حارق القرآن" الثاني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سويدية بأنه تم الحكم على المنظم الثاني لحادثة "حرق القرآن" في السويد، سالفان نجم، بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T14:52+0000
2025-02-03T14:52+0000
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وجاء في تلك الوسائل: "حكمت عليه محكمة منطقة ستوكهولم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة يومية".وشارك المهاجر العراقي سالفان نجم، في عدة أحداث لحرق "القرآن الكريم"، ووقعت إحدى الأفعال الفاضحة بإذن من الشرطة في اليوم الأول من احتفالات عيد الأضحى في المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 يونيو/تموز 2023. وفي وقت لاحق، وقعت حوادث مماثلة شملت حرق القرآن الكريم عدة مرات في السويد والدنمارك، وأدانت منظمة التعاون الإسلامي وكثير من أعضائها بشدة حرق القرآن الكريم.وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلادالعراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
https://sarabic.ae/20250130/مقتل-حارق-القرآن-سلوان-موميكا-خلال-بث-مباشر-فيديو----1097303089.html
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بعد مقتل سلوان موميكا... السويد تدين "حارق القرآن" الثاني

14:52 GMT 03.02.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvidالقرآن الكريم
القرآن الكريم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سويدية بأنه تم الحكم على المنظم الثاني لحادثة "حرق القرآن" في السويد، سالفان نجم، بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
وجاء في تلك الوسائل: "حكمت عليه محكمة منطقة ستوكهولم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة يومية".

ووجهت إلى نجم تهمة التحريض على الكراهية على أسس عرقية إلى جانب "حارق القرآن" سلوان موميكا.

وشارك المهاجر العراقي سالفان نجم، في عدة أحداث لحرق "القرآن الكريم"، ووقعت إحدى الأفعال الفاضحة بإذن من الشرطة في اليوم الأول من احتفالات عيد الأضحى في المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 يونيو/تموز 2023.
صورة لسلوان موميكا حارق القرآن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مقتل حارق القرآن سلوان موميكا خلال بث مباشر... فيديو
30 يناير, 09:19 GMT
وفي وقت لاحق، وقعت حوادث مماثلة شملت حرق القرآن الكريم عدة مرات في السويد والدنمارك، وأدانت منظمة التعاون الإسلامي وكثير من أعضائها بشدة حرق القرآن الكريم.

وفي وقت سابق، قتل سلوان موميكا، حارق القرآن داخل منزله في العاصمة السويدية، وهو في بث مباشر على تيك توك.

وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فقد كان اغتيال سلوان موميكا، داخل منزله في العاصمة السويدية وهو في البث المباشر على تيك توك، بعد ما دخل شخص كسر شباك منزله وأطلق عليه النار ثم سقط الهاتف على الأرض، وبدا الأمر مجهولا لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة ووجدت الهاتف، وتم إنهاء البث من قبل الشرطة.
إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلاد
العراقي المقيم في السويد يقدم مجددا على حرق نسخة من القرآن أمام مقر البرلمان
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