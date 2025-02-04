https://sarabic.ae/20250204/كوريا-الجنوبية-قائد-عسكري-سابق-يرفض-الإدلاء-بشهادته-في-محاكمة-عزل-يون-1097479272.html

كوريا الجنوبية.. قائد عسكري سابق يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمة عزل يون

كوريا الجنوبية.. قائد عسكري سابق يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمة عزل يون

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، أن قائدا عسكريا سابقا، متهم بالتورط في فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول"، رفض الإدلاء بشهادته... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T19:20+0000

2025-02-04T19:20+0000

2025-02-04T19:20+0000

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وأكدت وكالة يونهاب، مساء اليوم الثلاثاء، أن "لي جين-وو"، القائد السابق لقيادة الدفاع عن العاصمة سيؤول، قد ظهر خلال الجلسة الرسمية الخامسة لمحاكمة العزل في المحكمة الدستورية للرئيس يون، بعد أن تم استدعائه كشاهد من قبل الفريق القانوني للجمعية الوطنية. وقال "لي" خلال الجلسة: "أنا شخصيا متورط في قضية جنائية، وهناك عملية جارية لتحديد ما إذا كان سيتم قبول أو رفض تقرير الادعاء"، منوها إلى محاكمته الخاصة بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد.وأضاف قائلا: "أدرك أن هذه مسألة خطيرة ومهمة، لكن أرجو تفهم أنني مقيد إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن إجاباته قد تستخدم ضده.ويأتي هذا فيما أخبر "لي" المدعين العامين سابقا أن "الرئيس يون أمره بتوجيه القوات لإخراج المشرعين من مبنى الجمعية الوطنية في اليوم الذي تم فيه فرض الأحكام العرفية، حتى لو تطلب الأمر إطلاق النار وكسر الأبواب".ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز، الشهر الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز.وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.وأظهرت لقطات تلفزيونية، موكبا يقلّ الرئيس الكوري المعزول، تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول، لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.

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