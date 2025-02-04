مؤتمر يالطا

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قوانين الاقتصاد
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
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مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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عرب بوينت بودكاست
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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مؤتمر يالطا
مؤتمر يالطا
سبوتنيك عربي
عُقد مؤتمر يالطا في مدينة يالطا السوفييتية على سواحل البحر الأسود من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، حيث ناقش قادة الحلفاء مستقبل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مؤتمر يالطا

11:11 GMT 04.02.2025
تابعنا عبر
عُقد مؤتمر يالطا في مدينة يالطا السوفييتية على سواحل البحر الأسود من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، حيث ناقش قادة الحلفاء مستقبل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن تقسيم ألمانيا وتأسيس الأمم المتحدة، ما أسهم في تشكيل النظام الدولي لما بعد الحرب. تعرف على أبرز نتائج المؤتمر والمشاركين من خلال إنفوغراف أعدّه فريق "سبوتنيك".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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