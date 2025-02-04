https://sarabic.ae/20250204/مؤتمر-يالطا-1097455995.html
مؤتمر يالطا
مؤتمر يالطا
سبوتنيك عربي
عُقد مؤتمر يالطا في مدينة يالطا السوفييتية على سواحل البحر الأسود من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، حيث ناقش قادة الحلفاء مستقبل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T11:11+0000
2025-02-04T11:11+0000
2025-02-04T11:11+0000
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انفوجرافيك, инфографика
مؤتمر يالطا
عُقد مؤتمر يالطا في مدينة يالطا السوفييتية على سواحل البحر الأسود من 4 إلى 11 فبراير/شباط 1945، حيث ناقش قادة الحلفاء مستقبل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن تقسيم ألمانيا وتأسيس الأمم المتحدة، ما أسهم في تشكيل النظام الدولي لما بعد الحرب. تعرف على أبرز نتائج المؤتمر والمشاركين من خلال إنفوغراف أعدّه فريق "سبوتنيك".