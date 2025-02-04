صقيع سيبيريا في صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250204/1097462615.html
صقيع سيبيريا في صور
صقيع سيبيريا في صور
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق الصقيع المعتاد في إقليم كراسنويارسك الروسي في سيبيريا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T13:40+0000
2025-02-04T13:40+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
سيبيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097462788_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2f82897a0c9304d1a263b84c8e3a80f7.jpg
سيبيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097462788_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_63c06e8281f22fd2c7edf6bfda0cd819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا, سيبيريا
фото, صور, روسيا, سيبيريا

صقيع سيبيريا في صور

13:40 GMT 04.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق الصقيع المعتاد في إقليم كراسنويارسك الروسي في سيبيريا.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صيادون على جليد نهر ينيسي في كراسنويارسك شرق روسيا، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا اليومية للهواء إلى أقل من -30 درجة.

صيادون على جليد نهر ينيسي في كراسنويارسك شرق روسيا، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا اليومية للهواء إلى أقل من -30 درجة. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صيادون على جليد نهر ينيسي في كراسنويارسك شرق روسيا، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا اليومية للهواء إلى أقل من -30 درجة.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يمسح أوليغ فولكوف، المتحمس للسباحة الشتوية والتحمل، نفسه بالثلج بعد سباحة يومية في نهر ينيسي عند درجة حرارة -26 درجة في مقاطعة كراسنويارسك.

يمسح أوليغ فولكوف، المتحمس للسباحة الشتوية والتحمل، نفسه بالثلج بعد سباحة يومية في نهر ينيسي عند درجة حرارة -26 درجة في مقاطعة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يمسح أوليغ فولكوف، المتحمس للسباحة الشتوية والتحمل، نفسه بالثلج بعد سباحة يومية في نهر ينيسي عند درجة حرارة -26 درجة في مقاطعة كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

قطار كهربائي يسير على طول نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

قطار كهربائي يسير على طول نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قطار كهربائي يسير على طول نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات في منصة المراقبة "القيصر السمكي" على جرف صخري فوق نهر ينيسي في قرية سليزنيفو في مقاطعة كراسنويارسك.

فتيات في منصة المراقبة &quot;القيصر السمكي&quot; على جرف صخري فوق نهر ينيسي في قرية سليزنيفو في مقاطعة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات في منصة المراقبة "القيصر السمكي" على جرف صخري فوق نهر ينيسي في قرية سليزنيفو في مقاطعة كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لقرية أوفسيانكا القديمة على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

منظر لقرية أوفسيانكا القديمة على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لقرية أوفسيانكا القديمة على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أوليغ فولكوف، وهو من عشاق السباحة الشتوية والتصلب، أثناء سباحته اليومية في نهر ينيسي.

أوليغ فولكوف، وهو من عشاق السباحة الشتوية والتصلب، أثناء سباحته اليومية في نهر ينيسي. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أوليغ فولكوف، وهو من عشاق السباحة الشتوية والتصلب، أثناء سباحته اليومية في نهر ينيسي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

ضفاف التايغا الصخرية لنهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

ضفاف التايغا الصخرية لنهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ضفاف التايغا الصخرية لنهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب ينتظرون الصعود على متن الحوامة "خيفوس-"10 للنقل على الجليد في خليج شوميخا في كراسنويارسك.

ركاب ينتظرون الصعود على متن الحوامة &quot;خيفوس-&quot;10 للنقل على الجليد في خليج شوميخا في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب ينتظرون الصعود على متن الحوامة "خيفوس-"10 للنقل على الجليد في خليج شوميخا في كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

جسر السكك الحديدية العابر لسيبيريا فوق نهر ينيسي في كراسنويارسك.

جسر السكك الحديدية العابر لسيبيريا فوق نهر ينيسي في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

جسر السكك الحديدية العابر لسيبيريا فوق نهر ينيسي في كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يلتقطن الصور على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

فتيات يلتقطن الصور على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يلتقطن الصور على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала