صقيع سيبيريا في صور

صيادون على جليد نهر ينيسي في كراسنويارسك شرق روسيا، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا اليومية للهواء إلى أقل من -30 درجة.
صيادون على جليد نهر ينيسي في كراسنويارسك شرق روسيا، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا اليومية للهواء إلى أقل من -30 درجة.
يمسح أوليغ فولكوف، المتحمس للسباحة الشتوية والتحمل، نفسه بالثلج بعد سباحة يومية في نهر ينيسي عند درجة حرارة -26 درجة في مقاطعة كراسنويارسك.
يمسح أوليغ فولكوف، المتحمس للسباحة الشتوية والتحمل، نفسه بالثلج بعد سباحة يومية في نهر ينيسي عند درجة حرارة -26 درجة في مقاطعة كراسنويارسك.
قطار كهربائي يسير على طول نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
قطار كهربائي يسير على طول نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
فتيات في منصة المراقبة "القيصر السمكي" على جرف صخري فوق نهر ينيسي في قرية سليزنيفو في مقاطعة كراسنويارسك.
فتيات في منصة المراقبة "القيصر السمكي" على جرف صخري فوق نهر ينيسي في قرية سليزنيفو في مقاطعة كراسنويارسك.
منظر لقرية أوفسيانكا القديمة على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
منظر لقرية أوفسيانكا القديمة على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
أوليغ فولكوف، وهو من عشاق السباحة الشتوية والتصلب، أثناء سباحته اليومية في نهر ينيسي.
أوليغ فولكوف، وهو من عشاق السباحة الشتوية والتصلب، أثناء سباحته اليومية في نهر ينيسي.
ضفاف التايغا الصخرية لنهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
ضفاف التايغا الصخرية لنهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
ركاب ينتظرون الصعود على متن الحوامة "خيفوس-"10 للنقل على الجليد في خليج شوميخا في كراسنويارسك.
ركاب ينتظرون الصعود على متن الحوامة "خيفوس-"10 للنقل على الجليد في خليج شوميخا في كراسنويارسك.
جسر السكك الحديدية العابر لسيبيريا فوق نهر ينيسي في كراسنويارسك.
جسر السكك الحديدية العابر لسيبيريا فوق نهر ينيسي في كراسنويارسك.
فتيات يلتقطن الصور على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.
فتيات يلتقطن الصور على ضفة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.