https://sarabic.ae/20250205/الجيش-السوداني-يعلن-إحراز-تقدم-كبير-في-الخرطوم-بعد-السيطرة-على-عدة-أحياء-1097498663.html

الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم كبير في الخرطوم بعد السيطرة على عدة أحياء

الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم كبير في الخرطوم بعد السيطرة على عدة أحياء

سبوتنيك عربي

أ‌كد ‏الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الضربات الجوية تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور". 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T11:43+0000

2025-02-05T11:43+0000

2025-02-05T11:43+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".وأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم السودانية، أمس الثلاثاء، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.وأكدت صحيفة "سودان تريبيون"، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مستشفى النو بأم درمان ومحيطه، الواقع في ضاحية الثورة بمحلية كرري شمالي أم درمان، للقصف المدفعي.سبق وتعرض سوق صابرين وأحياء بالثورة لقصف مدفعي أول أمس الأحد، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة بولاية الخرطوم، فتح الرحمن محمد الأمين، أن "44 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف مدفعي من قوات الدعم السريع على شمال أم درمان، حيث قصفت القوات شمال وغرب مستشفى النو في أم درمان أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين".وأشارت إلى أن "الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش حققت عقب القصف مع ناشطين يعملان في مستشفى النو، أحدهما مؤمن ود زينب، بعد أن ظهر في بث مباشر مطالبا بمد يد العون لمعالجة المصابين جراء القصف".ويذكر أن الحرب في السودان أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 12 مليون شخص ودمرت البنى التحتية الهشة أساسا في البلاد مما أجبر معظم المرافق الصحية على الخروج من الخدمة. كما أدى النزاع إلى كارثة إنسانية هائلة في بلد يجد فيه الملايين من سكانه أنفسهم على حافة المجاعة.والاثنين، حذرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا من شمال دارفور منذ نيسان/أبريل 2024. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 95 عملية تهجير حدثت في سائر أنحاء شمال دارفور أكثر من نصفها في الفاشر.وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن قلقه إزاء "تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة راح ضحيتها مدنيون في الخرطوم بحري على أيدي عناصر من الجيش وميليشيات متحالفة معه".وقال: إن "العديد من ضحايا هذه الحوادث ينحدرون من دارفور أو مناطق كردفان"، داعيا جميع الأطراف إلى وقف القتال والعمل من أجل تحقيق سلام دائم.وأعرب دوجاريك عن أسفه لأن النساء والأطفال والرجال السودانيين "يدفعون ثمن استمرار القتال من قبل المتحاربين".

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سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي