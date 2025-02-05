https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكبر-بلدة-في-محور-كوبيانسك-وتواصل-عمليات-التمشيط-1097482941.html
القوات الروسية تسيطر على أكبر بلدة في محور كوبيانسك وتواصل عمليات التمشيط
القوات الروسية تسيطر على أكبر بلدة في محور كوبيانسك وتواصل عمليات التمشيط
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات الروسية تواصل عمليات تمشيط بلدة دفوريتشنا بعد استعادتها من القوات الأوكرانية، مؤكدًا... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T04:16+0000
2025-02-05T04:16+0000
2025-02-05T04:59+0000
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وقال غانتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هناك تطورات إيجابية على جبهة كوبيانسك، حيث تمكنت قواتنا خلال الفترة الماضية من تحرير عدد كبير من البلدات، وأكبرها دفوريتشنا، حيث تجري حاليًا عمليات تطهيرها من النازيين".وأشار إلى أن دفوريتشنا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تتيح استعادتها للقوات الروسية توسيع نطاق عملياتها وتعزيز التقدم على عدة محاور، موضحا أن دفوريتشنا كانت سابقًا مركزًا إداريًا مهمًا في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني أن مجموعة "الغرب" العسكرية الروسية فرضت سيطرتها على البلدة الواقعة في مقاطعة خاركوف.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20220810/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لإرسال-عناصر-من-جهاز-الأمن-إلى-خاركيف-لتنفيذ-عملية-عقابية-1066274766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11961a85650de0ba8de68ad9d739f2ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على أكبر بلدة في محور كوبيانسك وتواصل عمليات التمشيط
04:16 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 05.02.2025)
أعلن رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات الروسية تواصل عمليات تمشيط بلدة دفوريتشنا بعد استعادتها من القوات الأوكرانية، مؤكدًا تحقيق تقدم إيجابي على محور كوبيانسك.
وقال غانتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "هناك تطورات إيجابية على جبهة كوبيانسك، حيث تمكنت قواتنا خلال الفترة الماضية من تحرير عدد كبير من البلدات، وأكبرها دفوريتشنا، حيث تجري حاليًا عمليات تطهيرها من النازيين".
وأشار إلى أن دفوريتشنا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تتيح استعادتها للقوات الروسية توسيع نطاق عملياتها وتعزيز التقدم على عدة محاور، موضحا أن دفوريتشنا كانت سابقًا مركزًا إداريًا مهمًا في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني أن مجموعة "الغرب" العسكرية الروسية فرضت سيطرتها على البلدة الواقعة في مقاطعة خاركوف.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.